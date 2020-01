Anzeige

Erstmals ist mit Prof. Dr. Günther Krause (66) ein ehemaliger Bundesminister bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier aus!“ dabei – und dem wird am Freitagabend dann auch prompt ein ganz besonderer Einzug ins RTL-Dschungelcamp zuteil.

Der Ex-Verkehrsminister, von RTL als „Architekt der Einheit“ vorgestellt, fuhr ganz staatsmännisch in einer gepanzerten, schwarzen Limousine und von einem Motorradkonvoi begleitet vor. Und danach gab es einen Staatsempfang nach Dschungelart: Als Krause den grünen Dschungelteppich betritt, spielt eine fünfköpfige Festkapelle die deutsche Nationalhymne.

RTL spendet 100.000 Euro

Doch dann ist es auch schon vorbei mit der Extrabehandlung: „Ab jetzt bist du Günther. Deine Titel haben keine Bedeutung mehr“, bekommt Krause unmissverständlich von einem Ranger auf Englisch mitgeteilt. Krause nickt zustimmend und meinte in brüchigem Englisch: „I can't no good speak of English" - er komme aus Ostdeutschland!

Das Dschungelcamp ist am Freitagabend bei RTL gestartet. Zum Auftakt gab der Sender eine Spende in Höhe von 100.000 Euro für die Opfer der verheerenden Buschbrände bekannt.