Günther Jauch gibt Moderation von RTL-Jahresrückblick nach 25 Jahren ab

Köln. Moderator Günther Jauch wird ab dem kommenden Jahr nicht mehr den traditionellen RTL-Jahresrückblick moderieren. Das berichtet das Medienmagazin „DWDL.de“ und beruft sich auf einen Sprecher des Senders. In einem Trailer, der am Montag im RTL-Programm zu sehen war, sagt Jauch, er werde die Sendung in diesem Jahr letztmals präsentieren.

Letzte Ausgabe am 5. Dezember

Der Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ läuft bereits seit 1996 im Programm von RTL, bereits zuvor hatte Jauch beim ZDF den Jahresrückblick „Menschen“ moderiert. Die letzte Ausgabe mit dem Moderator läuft nun am 5. Dezember bei RTL.

Auf das weitere Engagement für den Sender soll die Entscheidung keinen Einfluss haben. Die Sendung „Wer wird Millionär“ etwa soll Jauch auch weiterhin präsentieren. Ein Nachfolger Jauchs beim Jahresrückblick steht laut dem Sender noch nicht fest.