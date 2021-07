Großes Interesse an Sondersendungen zum Unwetter im Westen

Zwischen Erft, Ahr und Bangladesch

Ja, wir haben „Bilder wie aus Bangladesch“ gesehen in diesen Tagen. Doch die materiellen Folgen einer Über­schwemmung werden in Deutschland viel besser abgefedert – schon wegen unseres im Weltmaßstab ganz anderen Wohlstands­niveaus. Für Betroffene und Überlebende liegt darin jetzt ihr Glück im Unglück: Sie finden sich wieder in einem überdurchschnittlich starken und zugleich beeindruckend hilfsbereiten Land.