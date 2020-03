Anzeige

Laura Wontorra wird neue Moderatorin bei “Grill den Henssler”. An der Seite von Profikoch Steffen Henssler wird die 31-Jährige in Zukunft die Zuschauer begrüßen, teilte der Sender VOX am Donnerstag mit.

“Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe”, sagte die Tochter von Fußball-Moderator Jörg Wontorra laut einer Mitteilung. “Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von ‘Grill den Henssler’: Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!” Auch der Profikoch Steffen Henssler freut sich auf die Zusammenarbeit: “Gegen Laura Wontorra habe ich bereits bei ‘Grill den Henssler’ gekocht und schon das hat viel Spaß gemacht. Dass sie jetzt als Moderatorin zurückkehrt, freut mich sehr.”

Seit 2016 moderiert Wontorra “Ninja Warrior Germany” bei RTL und steht seit 2017 für “100% Bundesliga” (NITRO) vor der Kamera. Auch den “Grill den Henssler”-Fans ist die Fernsehmoderatorin bereits bekannt: Zwei Mal trat sie gegen Steffen Henssler an, ihr Team musste sich jeweils geschlagen geben.

RND/ros