“Grill den Henssler”: Koch-Duell zwischen Mälzer und Henssler zum Start der Sommer-Staffel

Köln. Fans der Koch-Show “Grill den Henssler” dürfen sich im Sommer auf ein besonderes Special freuen. Es kommt nämlich zum Duell der beiden Hamburger Köche Steffen Henssler und Tim Mälzer. Am 2. August treffen die beiden ehrgeizigen Unternehmer bei VOX aufeinander. Zwischen Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgang und Dessert werden markige Sprüche und verbale Scharmützel erwartet. Die Vorzeichen versprechen ein spannendes Battle am Herd: Mälzer verlor vor zwei Jahren gegen Henssler. Dafür durfte sich Mälzer zuletzt bei “Kitchen Impossible” als Gewinner feiern lassen.

Chris Tall, Vanessa Mai und Co. fordern Henssler heraus

Eine Woche später starten dann die fünf regulären Folgen der Sommer-Staffel von “Schlag den Henssler”, in denen Henssler gegen je drei prominente Hobbyköche antritt. Am 9. August treten Comedian Chris Tall, Lets-Dance-Jurorin Motsi Mabuse und Schauspieler André Dietz gegen den Star-Koch an. Zudem fordern in den weiteren Folgen unter anderem die Musiker LEA und Vanessa Mai sowie “Hundeprofi” Martin Rütter und Influencerin Dagi Bee Henssler zum Duell heraus.

Den Promis zur Seite stehen werden die Koch-Coaches Christian Lohse, Frank Buchholz, Ali Güngörmüs, Sascha Stemberg und Yannic Stockhausen. Die kulinarischen Künste der Promis und die von Henssler werden weiterhin von der Jury, bestehend aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach, bewertet.