„Grill den Henssler“: TV-Koch muss wegen Schmerzen das Studio verlassen

In der „Grill den Henssler“-Sendung an diesem Sonntagabend (8. November) muss TV-Koch Steffen Henssler (48) zum ersten Mal in seiner eigenen Show das Studio verlassen - weil er so große Schmerzen hat, dass er es nicht mehr aushält, wie der Sender Vox vorab zeigt. Henssler macht schon zu Beginn der Folge klar, dass er diesmal nicht selbst kochen kann. „Ich war auch schon im MRT, ein Nerv ist ein bisschen angegriffen, deswegen ist Kochen heute schwierig“, so der Koch laut Vox. Moderatorin Laura Wontorra spricht in dem Video von einem Bandscheibenvorfall.

Dann werden die Schmerzen bei Henssler aber offenbar so stark, dass er seine Vertretung Detlef Steves ganz allein lassen und die Show verlassen muss. „Ich zähle auf dich, weil ich kann nicht mehr, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid“, so Henssler in der Vorschau zu seiner Aushilfe. Dann verlässt er langsam und schmerzerfüllt gehend die Aufnahme. „Guck mal wie der läuft, da geht ja gar nix mehr“, sagt Wontorra noch. Dann ist Henssler weg.

Henssler in der nächsten Folge wieder dabei?

Doch nächste Woche kann offenbar wieder mit ihm gerechnet werden. Henssler sagt im Video: „Wir sehen uns nächste Woche.“ Die Folgen sind aufgezeichnet und werden nicht live aufgenommen. Die Aufzeichnungen fanden laut Vox Anfang September statt. Henssler dürfte es nun also hoffentlich schon wieder besser gehen.