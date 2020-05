Anzeige

In der TV-Show “Grill den Henssler” (Vox) treten immer drei Promis gegen den TV-Koch Steffen Henssler an und versuchen, ihn mit raffinierten Gerichten und einer fachmännischen Zubereitung zu überbieten. Dabei stehen den Promi-Kandidaten jeweils Koch-Coaches zur Seite, dabei handelt es sich ebenfalls um Star-Köche. Die fertigen Gerichte werden einer Jury zur Bewertung überreicht, die ebenfalls aus Promis besteht.

Moderiert wird “Grill den Henssler” in der 11. Staffel von Laura Wontorra - ihre Vorgängerin war Annie Hoffmann. Die TV-Moderatorin war zuvor schon in Formaten wie „Ninja Warrior Germany“ zu sehen und nahm selbst schon einmal als Promi-Köchin an “Grill den Henssler” teil.

Die nächsten Sendetermine von Grill den Henssler 2020

Die Frühlingsstaffel 2020 beinhaltete drei Folgen, die bereits am 10. Mai, 17. Mai und 24. Mai jeweils um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt wurden.

Wann gibt es neue Folgen von Grill den Henssler?

Der Sender Vox hat angekündigt, im Sommer mit den Dreharbeiten für die Sommerstaffel 2020 starten zu wollen. Weitere sechs Folgen sind in den Kölner MMC Studios geplant. Mit dabei sind wieder Herausforderer Steffen Henssler, Moderatorin Laura Wontorra, die Jury bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes sowie verschiedene Promis.

Das waren die Kandidaten in der Frühlingsstaffel Grill den Henssler 2020

Folge 1:

Özcan Cosar

Boris Becker

Rebecca Mir

Folge 2:

Bastian Bielendorfer

Paul Panzer

Evelyn Burdecki

Folge 3:

Ross Anthony

Prince Damien

Verona Pooth

Das waren die Koch-Coaches in der Frühlingsstaffel 2020

Folge 1: Christian Lohse

Folge 2: Frank Buchholz

Folge 3: Maximilian Lorenz

Das ist die Jury bei Grill den Henssler 2020

Die Jury gleicht in diesem Jahr exakt der des letzten Jahres und wird sich auch in den kommenden echs Folgen der Sommerstaffel nicht ändern. Die Jury besteht wie bisher aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach.

Das ist die Aufteilung der Promi-Köche

Folge 1:

Vorspeise: Özcan Cosar

Hauptgericht: Boris Becker

Dessert: Rebecca Mir

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 2:

Vorspeise: Bastian Bielendorfer

Hauptgericht: Paul Panzer

Dessert: Evelyn Burdecki

Koch-Coach: Frank Buchholz

Folge 3:

Vorspeise: Ross Anthony

Hauptgericht: Prince Damien

Dessert: Verona Pooth

Koch-Coach: Maximilian Lorenz

Diese Moderatoren haben Grill den Henssler bereits moderiert

Jochen Schropp (2013)

Ruth Moschner (2014 – 2017)

Annie Hoffmann (2019)

Laura Wontorra (2019)

Diese Promis saßen bereits in der Jury

Reiner Calmund (2013 – aktuell)

Heinz Hormann (2013 – 2016)

Natalie Lumpp (2014 – 2016)

Gerhard Retter (2016 – 2017)

Maria Groß (2017)

Enie van de Meiklokjes (2013)

Mirja Boes (2019 – aktuell)

Christian Rach (2019 – aktuell)

Wer hat wie oft gewonnen?

In 11 Staffeln hat 60 Mal der Gastgeber Steffen Henssler gewonnen und 16 Mal die Promi-Köche.