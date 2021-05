Ellen Pompeo stimmt zu: „Grey’s Anatomy“ bekommt eine 18. Staffel

Anzeige

Serienfans haben Grund zum Jubel: Das Seattles Grace Hospital bleibt weiter geöffnet. „Grey’s Anatomy“ wird um eine 18. Staffel verlängert und bricht damit einen Rekord: Die Kultserie ist das am längsten ausgestrahlte Ärzte-Fernsehdrama in der Hollywood-Historie.

Der Vollzug hatte zuletzt nur an einer Unterschrift gehangen – die der Hauptdarstellerin und dem größten verbliebenen Star der Show Ellen Pompeo. Jetzt ließ sie sich nach „längeren Verhandlungen“ überzeugen und wird noch einmal als Dr. Meredith Grey den Ärztekittel überstreifen. Dafür soll es laut „Hollywood Reporter“ 20 Millionen gute Gründe geben. So viel – in Dollar – verdient die 51-Jährige im Jahr in ihrer Doppelrolle als Schauspielerin und Co-Produzentin.

Im „Unbothered“-Podcast mit Jamele Hill hatte Pompeo im letzten Jahr offen zugegeben, dass sie die Rolle von Meredith Grey ursprünglich nur übernommen hatte, „um damit Geld zu machen“. „Schuld“ an dieser monetären Einstellung habe ihre seit 14 Jahren andauernde, glückliche Ehe mit Chris Ivery, mit dem sie drei Kinder hat: „Ich hatte keine besonders schöne Kindheit. Dass ich jetzt ein glückliches Zuhause mit einem großartigen Ehemann und drei wunderschönen Kindern habe, das ist mir viel wichtiger als eine Karriere.“

Weshalb sie andere Gelegenheiten, ihre schauspielerischen Qualitäten unter Beweis zu stellen, ausschlug oder gar nicht erst verfolgte: „Ich wollte nicht Dingen hinterherlaufen und um Rollen betteln müssen. Deshalb sehe ich die lange Zeit bei ‚Grey’s Anatomy‘ als ein Segen“. Den sie ursprünglich erst gar nicht annehmen wollte. Als ihr Agent ihr einst das Drehbuch zum Pilotfilm von „Grey’s Anatomy“ vorlegte, sei sie sauer geworden: „Ich habe ihn angemacht: ‚Ich soll jetzt die nächsten fünf Jahre in einer Mediziner-Serie feststecken? Du musst deinen Verstand verloren haben.‘“ Bis sie dann von der Gage überzeugt wurde.