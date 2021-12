„Wir sind keine kleinen Kinder mehr!“ – der Animationsfilm „Greg’s Tagebuch: Von Idioten umzingelt“

Anzeige

Eine kleine Geschichte vom Wert der Freundschaft schickt Disney+ in die Weihnachtszeit. Gregory Heffley, den spindeldürren Greg aus „Greg‘s Tagebuch“ gibt es nach mehreren Realverfimungen erstmals auch computeranimiert. Der Knabe der Rücksicht und Demut gelegentlich neu erlernen muss, kommt in „Greg‘s Tagebuch: Von Idioten umzingelt!“ auf die Mittelschule.

Die sei etwas völlig anderes als die Elementary School davor, kommentiert sein nicht immer ganz gutwilliger älterer Bruder Rodrick beim Abendessen. Quasi Kriegsgebiet - jeder sei sich da selbst der Nächste. Auf keinen Fall könne er da mit seinem besten Freund Rowley (in den deutschsprachigen Übersetzungen der Bücher von Jeff Kinney heißt er Rupert) aufkreuzen und auf Kumpel machen. Den habe Rodrick bisher ja für ein Kleinkind gehalten, das Greg babysitte. Die Mutter redet hernach der wahren Freundschaft das Wort, aber der Keim der Illoyalität ist gelegt.

Rowley ist tatsächlich in gewisser Weise ein Baby. Er saust immer noch gerne mit seinem Plastikdreirad die Straße runter, wenn er mit Greg das „Rumbletrike“-Spiel spielt, bei dem ihn Greg mit einem Football abschießt. Und zu Hause im Kinderzimmer hängen rosarote Kinderpopstarposter an der Wand und in der Ecke sitzt ein Kuschelgrizzly, fast so groß wie ein echter. Es fällt Greg wie Schuppen von den Augen, dass er schon die ganze Zeit mit einem Kind abhängt, das kein bisschen angesagte Interessen hat. Was ihn bislang nicht gestört hatte.

Ein Teenager schleckt ganz eklig den Trinkbrunnen ab

Der erste Tag an der neuen Schule: Mobbing! Mobbing! Mobbing! Jemand schleckt aufs Ekligste den Trinkbrunnen ab, Leute stellen anderen Beine, einer wird durch den Flur geschleift, vergeblich um Hilfe rufend. Es ist eine Atmosphäre, in der Soziopathen gedeihen, die am Ende Nachricht des Tages sind, weil sie eines Tages mit Papis Gewehr auftauchen.

Die Lehrerin holt Greg von hinten in die erste Reihe – sie kannte seinen Bruder. Und in der Mensa lässt niemand die Neuen neben sich sitzen, sie hocken schließlich auf der Bühne auf dem Pianoschemel und Gregs Sandwich plumpst in den Klavierkasten. Als Rowley zu Halloween dann noch als strahlender Ritter mit einem Schwimmreifeinhorn auftaucht, schiebt Greg ein weiteres Mal Frust: Süßes bekommt nur Gregs kleines Brüderchen Manni, die beiden Großen müssen sich anhören, dass sie doch wohl schon zu alt seien für „Trick or treat“.

Der beste Freund wird Greg mählich zur Last

„Wir sind keine kleinen Kinder mehr“, ist Gregs Fazit. Man sieht ihm an, dass ihm der Freund mählich zur Last wird. Dann aber geschieht etwas, das Rowley zum Mick Jagger der Schule macht und Greg komplett ins Abseits schiebt. Was der sich nicht gefallen lässt.

Knubbelnase, Löffelohren und Spaghettihaare – die Figuren (in den Semi-Cartoons Kinneys sind sie schwarzweiß) sind schlicht und strukturlos animierte Luftballonmenschen. Jenseits der beiden Hauptcharaktere bleiben sie eher blass und funktionsgebunden. Eine Teenagerbande mischt die Kinder auf – man denkt an „Stand by Me“ und Kiefer Sutherlands Gang. Aber so richtig dramatisch wird nicht einmal die Sache mit der gefürchteten schimmligen Käsescheibe auf dem Schulhof (wohl das berühmteste Greg-Accessoire) nicht.

Leidlich lustig ist das alles – kein Vergleich zu den Büchern, aber Animationskoryphäe Swinton O. Scott III kriegt das immerhin unterhaltsamer hin als Regiekollege Thor Freudenthal beim gleichnamigen „Greg“-Film von 2010 mit Zachary Gordon und Robert Capron. Und die Botschaft, dass Freunde zueinander stehen und füreinander eintreten müssen, ist natürlich so erziehungsrelevant, dass man seine (Grundschul-)Kinder (ältere schauen anderes) in den diesjährigen Besinnlichkeitswochen beim Warten aufs Christkind ruhig mal 56 Minuten lang vor dem Flatscreen parken kann.

„Greg‘s Tagebuch: Von Idioten umzingelt!“, 56 Minuten, Regie: Swinton O. Scott III, Animationsfilm (ab 3. Dezember bei Disney+)