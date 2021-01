Gottschalk moderiert “Wer stiehlt mir die Show”: Zuschauer feiern Kult-Moderator bei Twitter

Anzeige

Anzeige

Hand aufs Herz, ein wenig haben sich die Zuschauer von Joko Winterscheidts TV-Show „Wer stiehlt mir die Show“ das folgende Szenario doch gewünscht: Kult-Entertainer Thomas Gottschalk luchst dem ProSieben-Moderator seinen Job als Showmaster der Sendung ab und moderiert durch den Abend. Genau so sollte es sich abspielen und am Dienstagabend war es dann auch schon so weit: Der 70-Jährige moderierte die Sendung.

Die Band spielte „Jump“ von Van Halen und eine Bar gab es auch – ganz so, wie der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator es sich zuvor gewünscht hatte. Und auch sonst lief es ziemlich gut für den Entertainer, der die Kandidaten Palina Rojinski, Elyas M‘Barek, Joko Winterscheidt und Wildcard-Gewinnerin Lily durch die Quiz-Runden führte. Denn den Zuschauern gefiel, was sie zu sehen bekamen – und entsprechend spendabel fielen ihre Kommentare bei Twitter aus.

Bereits vor Beginn der Show freuten sich die Fans auf das Moderations-Intermezzo des Kult-Moderators:

Anzeige

Und schnell war klar: Die Show hat Potential …

Anzeige

… auch generationsübergreifend:

Offenbar schauten auch viele Fans von „Wetten, dass..?“ zu, die ihren „Tommy“ nur zu gut kennen:

Eines steht fest: Ein via Telefon zugeschalteter Günther Jauch sowie ein Gastauftritt von Joko-Kumpel Klaas Heufer-Umlauf sorgten für Überraschungen, Lacher und einen gelungenen Fernsehabend – darin waren sich offenbar auch die meisten Zuschauer einig.