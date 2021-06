„Gossip Girl“: Offizieller Trailer zum Reboot veröffentlicht

Anzeige

„XOXO“ – Fans der Serie „Gossip Girl“ wissen ganz genau, was es mit diesen vier Buchstaben auf sich hat. Über sechs Staffeln lang beendete das mysteriöse Gossip Girl ihre Textnachrichten mit dieser Abschiedsform („Kisses and hugs!“) und löste zwischen 2007 und 2012 einen wahren Serien-Hype aus. Nun feiert die beliebte Serie ein Comeback bei HBO Max – neuer Cast inklusive.

Nachdem bereits im Juni ein erster Trailer zur Neuauflage der Serie veröffentlich wurde, hat HBO Max am Donnerstag mit einem weiteren offiziellen Trailer neue Details der Handlung der Serie verraten. In dem rund zweiminütigen Clip werden nicht nur die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen vorgestellt, sondern auch erste Einblicke in die Welt der Lügen und Intrigen rund um die jungen Menschen gegeben. Berichten zufolge spielt das Reboot in derselben Welt wie die einstigen Folgen und lässt im US-Original auch dieselbe Stimme sprechen, um „Gossip Girl“ zu verkörpern: Schauspielerin Kristen Bell.

Bei den Hauptdarstellern des „Gossip Girl“-Reboots handelt es sich unter anderem um Emily Alyn Lind, Eli Brown und Whitney Peak. Durch die Original-Serie von 2007 waren unter anderem Blake Lively und Leighton Meester einem breiten Publikum bekannt geworden.

Die Neuauflage der Serie soll in den USA am 8. Juli starten. Einen deutschen Serienstart gibt es bislang noch nicht.

HBO Max hatte bereits im Sommer 2019 die Neuauflage von „Gossip Girl“ angekündigt. Ursprünglich sollte die Produktion der Serie bereits im März 2020 beginnen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Starttermin der Serie jedoch auf 2021 verschoben.