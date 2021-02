Google löscht „Titanic“-App wegen Papst-Karikatur: Satire-Magazin wehrt sich

Anzeige

Wer Magazine nicht analog am Kiosk, sondern digital kaufen will, tut dies in der Regel im entsprechenden App-Store seines Smartphones. Wer aktuell jedoch die digitale Version des Satire-Magazins „Titanic“ erwerben will, steht beim Play Store von Google vor leeren digitalen Regalen. Denn wie der „Spiegel“ zuerst berichtete, ist die „Titanic“-App dort entfernt worden. Der Grund: Das Cover der Dezember-Ausgabe zeigt eine Karikatur von Papst Franziskus mit entblößtem Po sowie Jesus mit ebenso entblößtem Genital.

Seit zwei Wochen ist die Magazin-App aus dem Play Store verschwunden, die Konsequenz: Selbst zahlende Abonennten erhalten keine digitale Ausgabe des Magazins mehr. Am Montag meldete sich „Titanic“-Chefredakteur Moritz Hürtgen via Twitter selbst zu Wort und übt scharfe Kritik an der Löschung der App.

„Titanic“ setzt sich gegen Google-Zensur zur Wehr

In einem Thread erläuterte Hürtgen den „Profanity“-Streit: „Ende Januar störte sich Google auf einmal an „profanity“ in der sakralen Darstellung auf dem Titel unseres Dezemberheftes. Die App wurde sofort und ohne Vorwarnung gesperrt. „Titanic“ legte Einspruch ein, auch weil Google seit App-Einreichung im Jahr 2014 bekannt ist, dass es in und auf „Titanic“ zur Darstellung von Nacktheit und Sexualität kommt. Trotzdem darf „Titanic“ seine Abonnent/innen nicht mehr versorgen, Kontaktdaten liegen nur Google vor.“ Hürtgen schreibt weiter, dass Google außerdem die Löschung zweier weiterer Cover des Magazins fordere.

In seinem Tweet stellt Hürtgen klar, keines der Motive zu löschen - bleibt Google bei seiner Forderung, scheint eine Rückkehr des „Titanic“-Magazin in den Play Store ausgeschlossen.

Dem „Spiegel“ hatte Chefredakteur Hürtgen bereits zuvor gesagt, er habe nicht vor, alte Magazine durchzugehen, „um uns selbst zu zensieren“. Lieber verzichte der Verlag auf die Einnahmen aus dem App-Store.