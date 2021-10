Goldener Kompass: Markus Lanz mit christlichem Medienpreis geehrt

Anzeige

Wetzlar. Der ZDF-Moderator Markus Lanz wird mit dem Goldenen Kompass ausgezeichnet. Lanz habe „seit vielen Jahren auch den christlichen Glauben und herausfordernde ethische Fragen vor dem Hintergrund christlicher Werte thematisiert“, teilte die Preisgeberin, die Christliche Medieninitiative Pro, am Mittwoch in Wetzlar mit. Die Verleihung findet am 23. November in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin statt.

Der Goldene Kompass, mit dem Persönlichkeiten für publizistische Beiträge zu Themen des Glaubens und der Kirche sowie für medienethisches Engagement ausgezeichnet werden, geht zudem an den Astrophysiker Heino Falcke. Mit seinem Bestseller „Licht im Dunkeln. Schwarze Löcher, das Universum und wir“ habe er die Menschen zu den Anfängen des Universums mitgenommen und konkret die Frage „Ist da noch Platz für einen Gott?“ gestellt.

Mit der Auszeichnung geehrt wird auch Johannes Mickenbecker, der gemeinsam mit seinem im Juni 2021 verstorbenen Bruder Philipp Mickenbecker den Youtube-Kanal „The Real Life Guys“ gestartet hat. „Durch den offenen Umgang mit seiner Krebserkrankung und seinem Glauben hat Philipp Mickenbecker gemeinsam mit seinem Bruder Menschen Mut gemacht, trotz schwerer Krankheit nicht am Leben und Glauben zu verzweifeln“, hieß es.

Preise für „Spiegel“ und „Badische Zeitung“

Weitere Preisträger sind in diesem Jahr die „Spiegel“-Redakteurin Anna Clauß für ihren Beitrag „Mein Sohn, Gott und ich. ‚Bestimmt wird der Heilige Geist die unsichtbaren Coronas töten!‘“, der „Zeit Online“-Redakteur Alexander Krex für seinen Artikel „Warum missioniert mich keiner“ und der Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3, Daniel Kaiser, für die von ihm initiierten Streaming-Gottesdienste im Corona-Lockdown.

Der Nachwuchsjournalistenpreis geht an Dora Schöls, Redakteurin der „Badischen Zeitung“. Diese habe sich in ihrem Beitrag „Herr, erbarme Dich - Wie Menschen im Glauben Halt suchen“ mit der Frage befasst, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf religiöse Menschen und deren Glauben hat.

Der Goldene Kompass wird seit 1988 an Medienschaffende verliehen, die „Beispiele glaubhaft gelebten Christseins vorbildlich darstellen“. Gewürdigt werden Beiträge, die Zuschauer, Hörer und Leser dazu motivieren, sich neu mit der Bibel auseinanderzusetzen, und dazu beitragen, dass christlicher Glaube und Kirche im öffentlichen Gespräch bleiben. Der Goldene Kompass ist dotiert mit 2.500 Euro, der Nachwuchsjournalistenpreis mit 1.500 Euro.