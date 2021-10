„Goldene Kartoffel“ geht an bürgerlich Medien für ihre „Identitätspolitik“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Negativpreis der Neuen deutschen Medienmacher, die „Goldene Kartoffel“ 2021, geht in diesem Jahr an die Debatte über „Identitätspolitik” in bürgerlichen Medien, die “rechtsradikale Thesen normalisiert und salonfähig gemacht hat“, wie die Journalistenorganisation am Donnerstag in Berlin erklärte.

Kein Alltagsthema

Identitätspolitik sei - anders als Klima, Steuern oder Rente - kein Thema, das mit dem Alltag zu tun habe und das niemand so richtig verstehe. "Trotzdem wurde es im Jahr 2021 in den meisten Medien rauf und runter diskutiert, mit Stichworten wie 'Cancel Culture', 'bedrohte Meinungsfreiheit' und 'Rassismus gegen Weiße', hieß es in der Begründung.

Anzeige

Die „Wahnvorstellung“, dass Ausländer die Diskurshoheit übernähmen, autoritäre Minderheiten Sprechverbote erteilten und linke Aktivisten an den Schaltstellen der Macht sitzen, könne man getrost als „neurechtes Geschwafel abtun. Nicht so das deutsche Feuilleton“, erklärten die Neuen deutschen Medienmacher.

Anzeige

„Überzogen, unsachlich, polarisierend“

„Die Debatte über 'Identitätspolitik' in deutschen Medien 2021 war überzogen, unsachlich, polarisierend und hat rechtsradikale Erzählungen salonfähig gemacht“, hieß es. „Damit, herzlichen Glückwunsch, so gut wie allen Medien des bürgerlichen Spektrums, von der 'taz', bis zur 'FAZ', von ARD bis ntv, von Deutschlandfunk bis Radio Energy. Das war wirklich ein Gemeinschaftswerk“, hieß es weiter.

Anzeige

Ruf nach Vielfalt in den Medien

Die Neuen deutschen Medienmacher setzen sich nach eigenen Angaben für mehr Vielfalt in den Medien ein. Den Negativpreis „Goldene Kartoffel“ verleihen sie seit 2018 für „besonders unterirdische Berichterstattung“.