„Mädchen wie du hatten früher keine Chance“: Curvy Model steigt bei GNTM aus

In der vierten Folge von „Germany‘s next Topmodel“ (donnerstags, 20.15 Uhr, Pro.Sieben) ist Regisseur David Helmut zu Gast. Beim ersten Videodreh der Staffel stellt er die Nachwuchs-Models direkt auf die Probe: Sie sitzen in einem Oldtimer, müssen einen Dialog improvisieren, an deren Ende eine auf Knopfdruck in die Höhe katapultiert wird – umgekehrtes Bungeespringen gewissermaßen.

Kandidatin Noëlla bleibt trotz schwindelerregender Aussicht auf den Kran, an dem ein Seil baumelt, cool: „Was kann schief gehen? Die wollen ja nicht, dass ich im Fernsehen sterbe.“ Im Gegensatz zu allen anderen kreischt sich die 24-Jährige auch nicht die Seele aus dem Leib. Jasmin zittert zunächst, ist nach der Schleudersitz-Aktion aber ganz aus dem Häuschen: „Es war geil!“, jubelt sie. Auch Heidi freut sich. Zuvor hatte sie über Jasmin gelästert: „Die ist sehr träge. Man weiß immer nicht, ob sie überhaupt schon wach ist.“

Hellwach, und zwar vor Höhenangst, ist Lenara. Das tätowierte Curvy Model will am liebsten gar nichts von dem hören, was die anderen Kandidatinnen vom Action-Dreh berichten. Noëlla grinst. „Ich werde mich so kaputtlachen, ich sage es euch vorher“, entgegnet sie Lenara und Viola, die ebenfalls alles andere als cool wirkt.

Lenara beklagt sich über „negative Gruppenenergie“

Im Video Call mit ihrem Verlobten platzt es aus Lenara heraus: „Es gibt hier eine absolut respektlose Person, die laut herum schreit. Die will den Sieg mit allen Mitteln an sich reißen.“ Seit Tagen spüre sie eine „negative Gruppenergie“. Lenara zu ihrem Freund: „Ich will nach Hause!“ Um wen es geht? Ganz klar: Noëlla.

Im Gespräch mit Heidi Klum verkündet die 24-Jährige dann einer überraschten Heidi Klum, dass sie freiwillig gehen will: „Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Wieso soll ich hier unglücklich sein, wenn ich zu Hause bei meinem Verlobten glücklich sein kann?“, fragt sie. Heidi versucht noch, Lenara umzustimmen und erinnerst sie an ihre erste Begegnung: „In Athen hast du mir gesagt, dass du ein geborener Star bist, und jetzt willst du aufgeben, nur weil jemand anderes irgendwelche Sachen erzählt?“

Heidi Klum, die selbst ernannte Diversity-Botschafterin, rügt streng: „Mädchen wie du hatten früher keine Chancen. Du hast jetzt diese Chance und du verpasst sie selber!“ Doch keine Chance. „Es ist entschieden!“, bekräftigt Lenara. Heidi kommentiert sichtlich angesäuert: „Reisende soll man nicht aufhalten. Ich finde es nur schade für dich, dass du dich hast unterbuttern lassen.“

Catwalk auf dem Wasser

Lenaras Ausstieg sorgt für fragende Gesichter bei den anderen Kandidatinnen – vor allem Noëlla selbst versteht die Welt nicht mehr. „Wieso ist sie nicht zu mir gekommen? Ich habe nie mit ihr gesprochen“, wundert sie sich. Sie wisse als schwarze und ehemals übergewichtige Frau genau, was Mobbing ist, sagt die 24-Jährige mit Tränen in den Augen, „wenn ich manchmal laut werde, dann ist das meine Schutzmauer“.

Beim Elimination Walk, der dieses Mal auf einem schwankenden Catwalk im Meer stattfindet, kann Noëlla dann Heidi und Gastjurorin Jasmin Sanders („Golden Barbie“) aber voll überzeugen. Der Streit: nur noch eine Randnotiz. Heidi Klums letzte Worte dazu: „Ich will da kein Urteil fällen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.“

Rhetorische Diplomatie rettet Kasmira allerdings nicht: Die mit 1,54 Metern kleinste Kandidatin dieser Staffel kann weder Heidi noch die Gastjurorin überzeugen. Sie muss nach Hause fahren – wie ihre Tränen zeigen, geschieht das alles andere als freiwillig.