In der diesjährigen Staffel von “Germany´s next Topmodel” polarisiert ein Duo besonders: Die Kandidatinnen Larissa und Lijana stoßen mit ihrer offenen Art nicht bei allen Kontrahentinnen auf Zuspruch. Das müssen die beiden in der Pro-Sieben-Serie immer wieder erleben. Zuletzt sorgte ein Streit zwischen ihnen und Jacky sogar für den Umzug der ehemaligen Zimmergenossin in der Modelvilla.

Im Netz gehen manche User aber noch viel weiter. Kandidatin Larissa erhielt sogar Morddrohungen.

“Das ist nicht euer Leben”

In ihrer Instagram-Story äußerte sie sich zu den Vorkommnissen: “Ich bin super geschockt, dass es wirklich Leute gibt, die eine Show so sehr mit ins reale Leben nehmen. Das ist nicht euer Leben. Ihr habt nicht das Recht, so krasse Sachen zu schreiben.” Die Abiturientin gibt zu, im Streit Dinge gesagt zu haben, die sie im Nachhinein bereut, “aber das gibt niemandem hier irgendein Recht, Drohungen an mich, an andere ‘GNTM’-Girls oder an Fans, die noch weniger mit der ganzen Sache zu tun haben, zu schreiben.”

Das Nachwuchsmodel ist fassungslos und hat für ihre Kritiker, die ihr die schlimmen Drohungen schicken, nur diese Worte übrig: “Kümmert euch um euer Leben, kümmert euch um eure Familie, kümmert euch um die wichtigen Sachen im Leben.”

Thomas Hayo als Gastjuror zurück

Larissa ist eine von noch acht verbliebenen Kandidatinnen. Am Donnerstag (20.15 Uhr) läuft die 14. Folge auf Pro Sieben. Gastjuror ist diesmal Thomas Hayo. Früher gehörte er viele Jahre fest zur Jury der Castingshow. In der neuen Folge muss Hayo die Mädchen unter anderem als Außerirdische bewerten.

