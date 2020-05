GNTM-Finalistinnen 2020: Maureen, Sarah, Jacky und Lijana auf Instagram - der Social-Media-Check

Anzeige

Das “GNTM”-Finale steht vor der Tür: Maureen, Sarah, Jacky und Lijana kämpfen am Donnerstag um den Sieg in Heidi Klums Modelshow. Klum kann selbst nicht live vor Ort sein, weil sie wegen der Corona-Krise nicht von Los Angeles nach Berlin kommt. Sie wird ihre “Mädchen” aber per Liveschalte bewerten und die Siegerin küren. Unterstützung bekommt sie unter anderem von Rebecca Mir als Gastjurorin, die 2011 selbst als Kandidatin im Finale der Show stand.

Doch wie stehen die Chancen der vier Finalistinnen? Blickt man auf die Instagram-Kanäle der vier Nachwuchsmodels, hat Jacky aus dem Rheingau-Taunus-Kreis die Nase vorn. Rund 211.000 Abonnenten (Stand: 20.5.) hat die 21-Jährige auf der Plattform. Sie zeigt dort sowohl ihre in der Show entstandenen professionellen Modelbilder als auch nahbare Schnappschüsse von sich – und zieht so die Fans auf ihre Seite.

Auf Platz zwei im Social-Media-Ranking folgt Sarah aus dem österreichischen Vorau in der Steiermark mit rund 199.000 Abonnenten (Stand: 20.5.) auf Instagram. Die 20-Jährige präsentiert auf der Plattform vor allem ihre Modelbilder. Und sie scheint auch einer Karriere als Influencerin nicht abgeneigt zu sein: So veröffentlicht die junge Frau bereits als Anzeige gekennzeichnete Werbeposts, zum Beispiel für Haarpflegeprodukte.

Mit rund 157.000 Abonnenten (Stand: 20.5.) landet Maureen (20) auf Platz drei im Social-Media-Check. Die Wienerin teilt mit ihren Fans sowohl Shootingbilder als auch privatere Aufnahmen. “Ich habe ein Strahlen, das nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt. Ich versuche immer, Leute um mich herum zum Lächeln zu bringen und sie mit meiner Art und meinem Können zu verzaubern”, sagt sie gegenüber Pro7 – und so zeigt sie sich auch im Netz: oft mit einem glücklichen Strahlen im Gesicht.

Followermäßig weit abgeschlagen ist hingegen die 24-jährige Lijana aus Kassel: Mit 71.900 Abonnenten (Stand 20.5.) hat sie mehr als 100.000 Fans weniger auf der Plattform als Jacky. Das Lachen vergeht ihr zumindest auf ihren Bildern trotzdem nicht: Dort grinst sie gern in die Kamera und zeigt sich von ihrer fotogenen Seite. Sie kann aber auch ernst – so berichtete die junge Frau bereits von Cybermobbing gegen sie und ihre Familie und sagte zu Pro7: “Ich möchte ‘Germany’s Next Topmodel’ werden und durch meine Reichweite ein Zeichen gegen Mobbing setzen.”

Bleibt abzuwarten, wer im Finale das Rennen machen wird.