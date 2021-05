Romina, Alex, Dascha oder Soulin: Wer wird „Germany’s Next Topmodel“?

Anzeige

München. Dascha, Romina, Soulin und Alex: Diese vier Nachwuchs-Models treten am Donnerstag gegeneinander an. Im großen Finale von „Germany’s Next Topmodel“ entscheidet sich, wer die Show des Senders Pro Sieben diesmal gewinnt.

Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch diesmal keine große Final-Show im Stadion vor Tausenden Menschen geben. Und wer auf ein großes Wiedersehen mit den ausgeschiedenen Kandidatinnen hofft, wird ebenfalls enttäuscht: Der Lauf mit den Top-20-Kandidatinnen muss diesmal ausfallen. Eine der Kandidatinnen wurde kurz vor der Show positiv auf das Coronavirus getestet.

Dennoch sind die Kandidatinnen froh, bei dieser besonderen Corona-Staffel dabei gewesen zu sein, sagen sie. Gedreht wurde diesmal fast nur in Berlin statt in der Stadt Los Angeles in dem Land USA. „Ich sehe da absolut einen Vorteil drin“, sagt etwa Alex. Schließlich ist das übliche viele Reisen auch anstrengend.