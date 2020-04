“GNTM”: Alkoholaufregung um Lijana und Larissa

Anzeige

Alt genug sind sie – doch während der Dreharbeiten von “Germany’s Next Topmodel” herrscht trotzdem Alkoholverbot. Die “Best Friends” Lijana (24) und Larissa (20), die in der Modelvilla ohnehin nicht die beliebtesten sind, hielten sich allerdings nicht daran – und kauften eine Flasche Wein, die sie abends tranken. Leicht angeheitert war ihre gute Laune nicht zu überhören – was die anderen Modelmädels auf den Plan rief.

Reumütig beichtete Larissa, die am Tag darauf als erste zum Alienshooting antreten musste, Modelmama Heidi Klum von dem Regelbruch. Doch die blieb erstaunlich cool. Während viele Fans der Sendung schon vage Hoffnungen hatten, LiLa endlich loszuwerden, drohte Heidi Klum mit wenig drastischen Konsequenzen. Die beiden Regelbrecherinnen müssen ihren Mit-Kandidatinnen einen schönen Tag gestalten – und auch Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo haben einen Erdbeerkuchen bestellt.

Models hatten Angst vor Rauswurf – doch Heidi Klum war nett

Lijana und Larissa sind erleichtert ob der vergleichsweise geringen Strafe – sie hatten schon ihren Rauswurf befürchtet. Und die restlichen Määääädchen freuen sich einerseits, dass es keine Kollektivstrafe gab, andererseits haben sie die Befürchtung, dass die beiden Diven ihre Strafe nicht ernst nehmen. “Sie sagen zwar, sie sind froh, dass es keine Kollektivstrafe gibt. Aber ich weiß, dass sie auch auf eine andere Strafe gehofft haben”, sagte Larissa – in Anspielung auf einen Rauswurf.

Heidi Klum wandte sich direkt an künftige Kandidatinnen und sprach in die Kamera: Beim nächsten Mal wolle sie nicht so nett sein – wer Alkohol trinke, müsse die Show verlassen.

Auf Twitter gab es deshalb auch verhaltene Reaktionen – auch hier hatten viele auf einen Rauswurf von Chefin Lijana und ihrem “Chihuahua Larissa" gehofft – wie eine der Models das vergangene Woche ausgedrückt hatte.

"Wir haben nur ein Glas getrunken, den Rest haben wir weggekippt... haha...weggekippt..."



Danke Heidi, da hab ich jetzt tatsächlich mal gelacht!#GNTM pic.twitter.com/FaqhWIfsCp — sostrangely (@sostrangely) April 30, 2020

Ich finde es unverantwortlich, dass Larissa von Lijana Alkohol bekommen hat. Sowas kann für einen Chihuahua tödlich sein. #GNTM — anredo (@anredo) April 30, 2020

#GNTM



Heidi zu Lijana: „Du und Larissa überlegt Euch etwas, was den anderen gefällt.“



Das heißt, die Beiden gehen freiwillig? pic.twitter.com/sWBnmaB0MD — unalternativ (@unalternativ) April 30, 2020

BITTE? Das ist die Konsequenz? Die beiden sollen den anderen was Gutes tun? Also wirklich. Das ist lame D: #gntm — Ranni #TeamDragonBug 🐉🐞 (@rannilein) April 30, 2020

stell dir vor du begehst Vertragsbruch und die andere partei bittet um eine erbeerrolle und alles ist vergessen#GNTM — xcyn (@bbhplnt) April 30, 2020

Wie witzig wäre es wenn Lijana und Larissa wegen ner Flasche Wein rausfliegen! 😍 #GNTM — Frances 🏠 (@fancyfranci_) April 30, 2020

RND/msk