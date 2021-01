Otto Waalkes als Gastjuror bei „Germany’s Next Topmodel“

Anzeige

München/Berlin. Otto Waalkes (72) wird in der neuen Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ als Gastjuror zu sehen sein. Das teilte ProSieben in München mit. Neben dem Ostfriesen sollen außerdem Designer Wolfgang Joop und Klums Schwager, „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz, auftreten. Bill ist der Zwillingsbruder von Klums Ehemann Tom Kaulitz.

Und Bill Kaulitz ist nicht das einzige Familienmitglied, das mit dem Model vor der Kamera stand: Auch ihre älteste Tochter Leni, die kürzlich auf einem gemeinsamen Titelbild mit ihrer Mutter auf der „Vogue“ zu sehen war, ist dabei – wenn auch nur in einem sehr kurzen Auftritt. „Eigentlich übernimmt sie gar keine Rolle“, sagte Klum bei einer Pressekonferenz am Freitagabend. „Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren.“