“Gefährlich ehrlich”: Gäste für Oliver Pochers nächste Show stehen fest

Mit seiner neuen Late-Night-Show “Pocher - Gefährlich ehrlich!” hat Oliver Pocher am Freitagabend eine gute Quote geholt: 2,3 Millionen Zuschauer (21 Prozent Marktanteil bei den 14-49 Jährigen) schalteten ein.

In der kommenden Woche ist die Sendung nicht am Freitag zu sehen, sondern bereits am Tag zuvor um 23 Uhr. Diesmal werden Pocher und seine Frau Amira auch Gäste zu Besuch haben. So kündete Michael Wendler auf seiner Instagramseite an, mit seiner Verlobten Laura Teil der Show dabei zu sein. Ein Treffen der beiden Familien im TV ist nichts Neues - erst kürzlich traten Wendler und Pocher gemeinsam in der “Jauch Gottschalk Schöneberger Show" an, davor duellierten sich die beiden nach einem Instagramstreit in “Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig”.