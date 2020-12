Für TV-Doku: Eckart von Hirschhausen nimmt an Impfstudie teil

Anzeige

Köln. Passend zur Auslieferung des Corona-Impfstoffes in Deutschland beteiligt sich Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen als Proband an einer klinischen Impfstudie. „An der Uniklinik Köln durchläuft er alle Schritte von Aufklärungsgesprächen und körperlicher Untersuchung über Blutentnahme und Impfung mit einem noch nicht zugelassenen Impfstoff oder einem Placebo bis hin zur Nachuntersuchung“, teilte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks am Dienstag über Hirschhausens Dokumentation mit. „Das Fernsehteam ist bei allen Terminen, Begegnungen und Interviews dabei.“

Die TV-Doku soll Fragen klären, die sich derzeit viele Menschen stellen: Wie werden Impfstoffe geprüft? Wie sicher ist ihr Einsatz? Was gibt es für Nebenwirkungen? Dazu der 53-jährige Journalist: „Als ehemaliger Arzt in der Kinderheilkunde kenne ich die Diskussionen um das Impfen seit 30 Jahren. Ich kenne auch die Ängste von Menschen und nehme sie ernst. Ich habe mich zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschieden, weil ich auch selbst Fragen habe.“ Vielleicht könne er so dazu beitragen, dass sich die Zuschauer eine eigene Meinung bildeten und zu ihrer eigenen Entscheidung kommen könnten.

Der Sendetermin steht noch nicht fest.