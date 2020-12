Für Klamauk-Fans: Der Netflixklassiker „Wet Hot American Summer“

Anzeige

Camps für Kinder und Jugendliche gehören felsenfest zum amerikanischen Sommer. Amerikanische Eltern haben im Gegensatz zu deutschen kaum Urlaub, der Nachwuchs hat dafür aber endlos Ferien. Deshalb werden die Kinder mit Bussen an Orte gebracht, wo ihnen ältere Teenager und Erwachsene tausendundeine Fertigkeit beibringen sollen – von der Makramee-Eule bis zur Wildwasserfahrt im Schlauchboot.

„Star-Spangled Banner“ – auf dem Kamm geblasen

Das Abschlussfest findet dann meist in Form eines Talentwettstreits statt: Die Kleinen balancieren fünf Sekunden lang einen Reisigbesen auf dem Zeigefinger oder blasen den „Star-Spangled Banner“ auf dem Kamm. Während all die oft gar nicht so viel älteren Betreuer, die in den acht Wochen vergeblich auf den ersten, den besten oder möglichst häufigen Sex hofften, fest daran glauben, er werde ihnen in der letzten Nacht endlich noch zuteilwerden.

Solches jedenfalls lehrte die Komödie „Wet Hot American Summer (WHAS)“ anno 2001 das Publikum in Amerikas Kinos. „Du willst doch deine Freunde zu Hause nicht über deine Sommerromanze anlügen müssen“, raunte damals zu dessen Beginn eine Stimme aus dem Off. Heißt: Auf keinen Fall willst du allen erzählen, du hättest wie wild geknutscht, gefummelt und beigeschlafen und in Wahrheit waren es nur Tagträumereien.

Aus diesen Camps und ihren Geschichten, in denen sich viele Amerikaner wiedererkennen, wurde sogar ein eigenes Genre: der Campfilm, der zuletzt von Wes Anderson mit seiner skurrilen, melancholischen Komödie „Moonrise Kingdom“ bedient wurde. „Wet Hot American Summer“ nun, als Parodie auf die hierzulande kaum bekannte Sorte Film, auf vornehmlich lauwitzige Komödien wie „Babyspeck und Fleischklösschen“ (1979, mit Bill Murray) und „Kleine Biester“ (1980, mit Matt Dillon) gedacht, stieß damals bei Amerikas Filmkritikern auf Befremden.





Von vernichtenden Kritiken zum Kultfilm

Dann geschah das Wunder: „WHAS“ arbeitete sich über die Jahre via DVD-Veröffentlichung, Unicampuskinos und Flüsterpropaganda zu dem hoch, was man einen Kultfilm nennt. Zu einem Status, den hierzulande etwa Helmut Weiss’ „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann hat, der in der Adventszeit auch 76 Jahre später immer noch in Kinos und Vorlesungssälen der Republik gespielt wird (so nicht gerade Shutdown herrscht). „WHAS“ brachte es in den USA zu einer so großen Beliebtheit, dass man plötzlich über eine Fortsetzung nachdachte.

2015 war es so weit. Wie zuvor aus „Psycho“, „Das Schweigen der Lämmer“, „Fargo“ oder „From Dusk Till Dawn“ wurde aus dem Film eine Serie. Als ob Bradley Cooper („American Sniper“), der in „WHAS“ seinen ersten Kinoauftritt hatte, das geahnt hätte. Als verkappt schwuler Counselor Ben hatte er damals im Film dem Betreuerteam ein Treffen in zehn Jahren vorgeschlagen. Mal sehen, was aus allen bis dahin geworden wäre. Nun, es wurden 14 Jahre daraus, aber (fast) all die Hormongesteuerten von damals landeten 2015 treu wieder im Ensemble der Netflix-Serie „Wet Hot American Summer: First Day in Camp“ – darunter der Macho Andy (Paul Rudd – der parallel als „Ant-Man“ den Durchbruch zum Blockbusterhelden feierte), der Möchtegernmacho Victor (Ken Marino), die heiße Lindsay (Elizabeth Banks) und der an einem schrillen Kriegstrauma leidende Koch Gene (Christopher Meloni).

Das alte Ensemble spielt wieder Teenager

Der Clou der Serie: Die um anderthalb Jahrzehnte gealterten Schauspieler, schon 2001 zum Teil um einiges zu reif für ihre Teenierollen, spielen erneut 16-Jährige. Genauer gesagt sind sie sogar acht Wochen jünger als damals. Spielte der Kinofilm „WHAS“ am Abend vor der Heimfahrt, als die Libido das Pflichtbewusstsein gegenüber den Schützlingen schon in die Knie gezwungen hatte, geht es in der Netflix-Serie zurück an den Anfang der Feriensaison (Handlungszeit ist 1981). Alle tragen Frühachtzigergarderobe und haben Achtzigerjahrefrisuren, die mehrheitlich aussehen, als seien die Haare von einer bösen Hexe verzaubert worden und warteten auf baldige Erlösung.

Anzeige

Der Humor in der Serie „WHAS“ ist schwarz, trashig, drastisch überzogen – „Klimbim“ meets „Monty Python“. In „WHAS“ tragen aufgebrachte Eltern ihre Beschwerden etwa minutenlang einer Vogelscheuche vor – im Glauben, sie hätten den Campchef Mitch vor sich. Und ebenjener Mitch wird nach seinem Ertrinken in radioaktivem Pudding als sprechende Einmachdose reinkarniert.

Ein Vergnügen ist „WHAS“ für alle Zuschauer, die auf absurde Wendungen stehen, zu deren Lieblingsfilmen Klamauk wie „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ oder die „Nackte Kanone“-Trilogie zählen. Das kommt nicht von ungefähr. Die Showrunner Michael Showalter und David Wain, die beide auch mitspielen, gehörten in den Neunzigerjahren zum Kreativteam der hochdekorierten MTV-Sketchserie „The State“.

Wusste man 2001 nicht, ob man mit „WHAS“ einen Film vor sich hatte, der sich über die Unzulänglichkeiten des Trashkinos lustig machte oder selbst unzulänglich war, bietet das Streamingprequel bei aller Improvisation deutlich mehr Struktur und Handlung. Die Trivialitäten des Originals werden mit Hintergrund gefüllt, es werden eine Geistergeschichte, ein Eifersuchtsdrama und ein Politthriller um Giftmüllverklappung, Waffenschieberei und Regierungsumstürze eingeflochten.

Mehrere Figuren sind unter falscher Identität unterwegs, und es wird auch – überaus pathetisch – gestorben: Der mit einem Kopfschuss aus einer Agentenpistole niedergestreckte Greg (Jason Schwartzman) hält vor dem endgültigen Hirntod noch eine ausführliche Abschiedsrede.

Weitere Stars spielen in Nebenrollen mit

Anzeige

Neben Schwartzman haben sich noch andere bekannte Namen dem Blödsinn verschrieben: Chris „Captain Kirk“ Pine, Josh Charles, Bruce Greenwood, Kristen Wiig, Randall Park (der Kim Jong Un aus „The Interview“) und „Weird Al“ Yankovic.

Einziges Problem war der hiesige Bekanntheitsgrad der Bezugsgröße: Der Film „WHAS“ war Kult nur überm Teich, in Deutschland war und ist er in etwa so (un)bekannt wie in den USA die „Feuerzangenbowle“. Voraussetzung ist er nicht, auf Youtube gibt es ihn aber gratis in voller Länge. Wer also die achtmal 30 Minuten wagt (es gibt nur eine Staffel, 2017 folgte aber noch die Sequelserie „WHAS: Zehn Jahre später“), könnte mit der Figur Coop (Showalter) d’accord gehen, der der Welt mit seinem dünnen Meryl-Streep-Lächeln verkündet: „My camp friends are my best friends.“

„Wet Hot American Summer: First Day in Camp“ (2015), bei Netflix, eine Staffel, acht Episoden, von Michael Showalter, David Wain, mit Bradley Cooper, Elizabeth Banks, Amy Poehler