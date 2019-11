Für Gehörlose: ARD will mehr Sendungen mit Untertiteln anbieten

Anzeige

Hamburg. Schon jetzt haben Gehörlose die Möglichkeit, viele Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender mit Untertiteln anzusehen. Das Angebot in der ARD soll allerdings noch weiter ausgebaut werden. Das kündigte ARD-Programmdirektor Volker Herres in einer Mitteilung an.

Künftig sollen demnach zum Beispiel auch Programmtrailer mit Untertiteln versehen werden. Damit werde der Wunsch der Gehörlosenverbände erfüllt, auch diese Programmelemente einzubeziehen, heißt es.

Schon 98 Prozent aller Sendungen untertitelt

„Wir haben die Untertitelung unserer Sendungen in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich ausgebaut. Es liegt uns am Herzen, unser Programm für alle Menschen zugänglich zu machen“, wird Herres zitiert.

Schon jetzt werden in der ARD etwa 98 Prozent aller Sendungen mit Untertiteln versehen.

