„Friends“-Reunion: Fans sorgen sich um Chandler-Darsteller Matthew Perry

Was ist los mit Matthew Perry? Der 51-jährige Schauspieler, der jahrelang als Chandler Bing bei „Friends“ vor der Kamera stand, sorgt für Angst bei den Fans. Der Grund: Im Trailer zur „Friends“-Reunion, die ab dem 27. Mai auf Sky zu sehen ist, wirkt der Darsteller enorm abwesend.

Von 1994 bis 2004 blödelte sich Perry als Chandler in die Herzen der Fans, Millionen schauten dabei zu, wie er mit Monica Geller (Courtney Cox) zusammenkam und sie heiratete. Doch im Trailer ist vom alten Chandler nicht mehr viel übrig: Perry wirkte eher teilnahmslos, starrte ins Leere und sprach sehr langsam – Dinge, die schon in Interviews in den vergangenen Jahren zu beobachten waren.

„Friends“-Fans in Sorge: „Es schmerzt mich, Matthew Perry so zu sehen“

Das fiel auch den Fans auf: „Es bricht mir das Herz“, schrieb eine Userin bei Twitter in Bezug darauf, dass sich Perry mit dem Sprechen offenbar schwertut. „Es schmerzt mich, ihn so zu sehen“, ein anderer. Ein weiterer Fan schrieb, „höllische Angst um Matthew Perry“ zu haben. „Matthew Perry hat mich echt erschrocken“, schreibt eine deutsche Unterstützerin.

Andere wiederum verteidigten den 51-Jährigen, der seine Suchtprobleme schon vor Jahren öffentlich machte. Nach einem Unfall am Set von „Fools Rush In“ hatte er schlimme Schmerzen – und griff zu Schmerztabletten und Alkohol. Bereits in den 1990er-Jahren war er kurze Zeit in einer Entzugsklinik. Infolge der vielen Rückfälle erlitt Perry auch eine lebensbedrohliche Entzündung der Bauchspeicheldrüse, wie er vor einigen Jahren in der Talkshow von Larry King berichtete.

Im Sommer 2018 musste Perry notoperiert werden, weil er an einer Darmerkrankung litt. Später schrieb er auf Twitter, er sei aus seiner Therapie geworfen worden. Den Hype um das Wiedersehen nutzt Perry allerdings auch für sich: Er hat Merchandise wie Sweatshirts produzieren lassen, die nur über seinen Shop zu erwerben sind. Auf Instagram hatte er dafür Werbung gemacht.

Einen wirklichen Einblick, wie es Matthew Perry geht, werden die Fans erst Ende der Woche bekommen. Das Wiedersehen läuft im englischen Original bereits am 27. Mai auf HBO Max, in Deutschland hat sich Sky die Rechte gesichert. Bei der „Friends“-Reunion treffen sich Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lusa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry im echten Leben wieder. Sie besuchen gemeinsam das alte Set und erinnern sich an ihre gemeinsame Zeit bei „Friends“.

Auf Sky Ticket und Sky Q ist die „Friends“-Reunion ab 27. Mai in englischer Originalfassung zu sehen, bei der Ausstrahlung auf Sky One am 29. Mai um 20.15 Uhr gibt es zusätzlich deutsche Untertitel, teilt Sky mit. Bei der Reunion werden neben den einstigen Hauptdarstellern auch zahlreiche weitere Stars erwartet. Etwa der „Friends“-Fan David Beckham. Aber auch Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon und Malala Yousafzai sollen laut Sky in dem Wiedersehen auftauchen.