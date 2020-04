Freiwilliger Auszug: Nächster Bewohner verlässt “Big Brother”

Anzeige

Schock im “Big Brother”-Haus: Nach dem freiwilligen Auszug von Promi-Bewohner Menowin Fröhlich verlässt am Mittwoch der nächste halbwegs prominente Insasse des TV-Knasts aus freien Stücken die Show. Wie die “Bild” berichtet, verabschiedet Serkan Yavuz sich von seinen Mitstreitern.

„Ich werde das Haus heute definitiv verlassen“, verkündete der ehemalige einstige “Bachelor in Paradise”-Kandidat in der Folge von Dienstagabend im Sprechzimmer des “Big Brother”-Hauses. Gesagt, getan – noch am selben Abend packte Serkan seine Sachen und zog aus Deutschlands berühmtester WG aus. Den Exit zeigt Sat.1 in der Sendung am Mittwochabend.

Serkan war 43 Tage im “Big Brother”-Haus

„Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht weitermachen kann. Ich kämpfe seit mehreren Tagen damit. Ich bin nicht mehr ich selbst, ich finde keine neue Energie", erklärte der Freund von „Promis unter Palmen“-Kandidatin Carina Spack am Dienstag. Bereuen würde er nichts, sagte der Kandidat der Kult-Sendung. Dennoch sei er nach 43 Tagen an einem Punkt, an dem es so nicht mehr weitergehe.

Mit Serkans freiwilligem Auszug aus dem TV-Container hat sich nun der letzte prominente Bewohner aus der WG verabschiedet – was bedeutet, dass die “normalen Hausbewohner” um den Einzug ins Finale und die 100 000 Euro Siegprämie kämpfen werden.

