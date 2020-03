FreeESC: Stefan Raab und Pro7 veranstalten neuen Musikwettbewerb

Anzeige

Anzeige

Es war eine traurige Nachricht für viele Fans, als bekannt gegeben wurde, dass der Eurovision Song Contest 2020 in diesem Jahr ausfällt. Jetzt die Überraschung: Stefan Raab und Pro7 veranstalten einen neuen live übertragenen Songwettbewerb – den “Free European Song Contest”, kurz: #FreeESC. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Pro7 überträgt die Show live aus Köln am Samstag, 16. Mai 2020, um 20.15 Uhr. Produziert wird die Show von Entertainer Stefan Raab. “Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs. Das ist die Geburtsstunde des ‘Free European Song Contest’”, so Raab. Besondere Herausforderungen bräuchten besondere Lösungen. “An diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen”, so Raab weiter.

Pro7-Chef Daniel Rosemann sagte laut einer Mitteilung: “Stefan Raab liebt Musik. Stefan Raab liebt die europäische Idee. Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern. Wir freuen uns auf den ‘Free European Song Contest’.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/am

Anzeige