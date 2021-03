„Free European Song Contest“ von Stefan Raab findet auch 2021 statt

Anzeige

Der „Free European Song Contest“ (#FreeESC) geht in die nächste Runde: Auch in diesem Jahr zeigt Pro Sieben wieder die von Stefan Raab produzierte Antwort auf den „Eurovision Song Contest“ (ESC). Der Wettbewerb am Samstag, 15. Mai (20.15 Uhr), vereine das musikalische Europa und feiere internationale Künstlerinnen und Künstler, heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Mit an Bord ist auch wieder Stefan Raab, der das Konzept im vergangenen Jahr für den Sender entwickelte: „Mit Nico Santos hat im ersten Jahr ein herausragender Musiker den #FreeESC gewonnen. Und für Deutschland war mit Helge Schneider eine echte Legende am Start“, wird Raab in der Mitteilung zitiert. In diesem Jahr werde der „Free European Song Contest“ mindestens ebenso hochkarätig besetzt sein. „Genauso hochkarätig, wie man es von einem internationalen Wettbewerb erwarten kann“, so Raab weiter.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagte der Mitteilung zufolge: „Dieser neue Songwettbewerb hat 2020 eine wundervolle Note gesetzt und war der Auftakt für eine hoffentlich lange, jährliche Tradition. In diesem Jahr freuen wir uns auf den nächsten musikalischen Feiertag - made by Stefan Raab.“

Das #FreeESC-Vorbild, der „Eurovision Song Contest“ findet in diesem Jahr am 22. Mai statt.