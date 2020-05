“Free European Song Contest”: Der Mond hat als Gastland seinen großen Auftritt

Anzeige

Köln. In der von Stefan Raab erfundenen ESC-Ersatzshow "Free European Song Contest" ist kurioserweise auch ein Teilnehmer für das sogenannte Gastland "Der Mond" angetreten. Es handelte sich um einen Astronauten - erkennbar als jener Astronaut, der die erste Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen hatte. Unter der Maske steckte damals Sänger Max Mutzke (38). Ob das beim "#FreeESC" auch so war, blieb zunächst unklar.

Erklärt wurde die Aktion damit, dass auch beim echten Eurovision Song Contest Länder teilnehmen, die nicht in Europa liegen - etwa Australien. “Auch wir beim FreeESC haben ein Gastland, einen Teilnehmer aus einer Gegend, die nicht zu Europa gehört”, erklärte Moderatorin Conchita Wurst.