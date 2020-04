Anzeige

Köln. Die Nachricht kam überraschend: Weil der diesjährige Eurovision Song Contest der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, kündigte TV-Entertainer Stefan Raab vor einigen Wochen eine Ersatzveranstaltung an. In einem neuen Wettbewerb sollten prominente Musiker aus ganz Europa am 16. Mai gegeneinander antreten.

Und inzwischen ist auch klar, wie die Show ablaufen wird: Wie der Sender Pro7 am Mittwoch bekannt gab, sollen ESC-Siegerin Conchita Wurst und Moderator Steven Gätjen gemeinsam durch die Live-Show führen. Dabei sollen die Moderatoren, so betont der Sender, "alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden erfüllen”.

“Glamour und Gala” trotz Einschränkungen

“Conchita und Steven sind die perfekte Wahl für einen großen, musikalischen Abend”, wird Pro7-Chef Daniel Rosemann zitiert. Conchita Wurst hatte 2014 den Eurovision Song Contest für Österreich gewonnen.

Trotz der Einschränkungen verspricht ProSieben “Glamour und Gala auf der großen internationalen Bühne”. Das Konzept sehe vor, dass prominente Musiker nacheinander live im Kölner Studio für ihr Herkunftsland auftreten. Um welche Künstler es sich handelt, ist bislang noch geheim.

ARD-Show zur selben Zeit

Am Ende des Abends vergeben die Zuschauer die Punkte und küren auf diese Weise den ersten Sieger des neuen Wettbewerbs. Ein Moderations-Comeback von Stefan Raab soll es laut einem Bericht des Medienmagazins DWDL.de aber nicht geben.

Heikel ist allerdings das Veranstaltungsdatum der Show: Ebenfalls am 16. Mai läuft in der ARD auch eine ESC-Ersatzshow - allerdings von offizieller Seite. Was genau in der Sendung passieren wird, ist noch nicht ganz klar. “Das wird kein Eurovision Song Contest mit Voting sein, aber es soll Europa an diesem einen Abend zusammenbringen, es soll die Fans nicht alleine lassen und ganz besonders den Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform geben”, hatte ARD-Unterhaltungschef Thomas Schreiber kürzlich angekündigt.

