“Free ESC” im TV und Livestream: So sind Sie am Samstag, 16.05.2020, live dabei

Eigentlich wurde der Eurovision Song Contest für dieses Jahr ersatzlos gestrichen. Der frühere ProSieben-Entertainer Stefan Raab entwickelte daraufhin sein eigenes Konzept, so entstand die Idee zum “Free Eurovision Song Contest”, kurz “Free ESC”. Mit dabei sind 15 deutsche Musiker und Musikerinnen, die - ausgenommen vom deutschen Kandidaten - eine andere europäische Staatsbürgerschaft besitzen oder deren familiäre Wurzeln im europäischen Ausland liegen.

“Free ESC” trotz Corona: Das ist das Konzept

Die Richtlinien der Gesundheitsbehörden werden dabei strikt eingehalten. Im Einklang mit den Auflagen sollen die 15 Künstler nacheinander auf der Bühne auftreten. Die Abstimmung erfolgt ähnlich wie beim Original: Die Zuschauer vergeben Punkte und können per Telefon oder SMS für ihren Kandidaten abstimmen - das gilt allerdings nur für Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, in den restlichen europäischen Ländern stimmt eine fünfköpfige Jury ab.

Wie beim klassischen ESC wird für die Punktevergabe zu den jeweiligen Repräsentanten der Teilnehmerländer geschaltet: Für Polen gibt beispielsweise Lukas Podolski die Punkte bekannt, für Irland ist Angelo Kelly am Start und aus Großbritannien schaltet sich “Spice Girl” Melanie C dazu.

🇨🇭Stefanie Heinzmann

🇳🇱Ilse DeLange

🇵🇱Glasperlenspiel

🇪🇸Nico Santos

🇩🇰Kate Hall

🇮🇱Gil Ofarim

🇭🇷Vanessa Mai

🇧🇬Oonagh

🇹🇷Eko Fresh x Umut Timur

🇦🇹Josh.

🇬🇧Kelvin Jones

🇰🇿Mike Singer

🇮🇪Sion Hill

🇮🇹Sarah Lombardi

🇩🇪__?__

Wann findet der “Free ESC” statt?

Der “Free ESC 2020” findet am Samstag, 16. Mai statt. Die Kandidaten treten live in einem Kölner Studio auf, Conchita Wurst und Steven Gätjen übernehmen die Moderation. Das Event wird sowohl im TV als auch online live übertragen:

Datum: 16. Mai 2020

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Sender: ProSieben

Livestream: Joyn

“Free ESC” im TV: Live-Übertragung bei ProSieben

Bei ProSieben wird der “Free Eurovision Song Contest” mit Stefan Raab am Samstag zur Prime-Time laufen, also ab 20.15 Uhr. Künstler aus ganz Europa, darunter aus Deutschland, Spanien, der Schweiz, der Türkei oder Italien treten beim “Free ESC” auf.

Parallel zum “Free ESC" auf ProSieben findet die ARD-Ersatzversion des “ESC” im Ersten statt. Auch hier unter eigenen Rahmenbedingungen: So treten alle Kandidaten in ihrem eigenen Land auf. Zudem wird auf eine Punktevergabe verzichtet. Der Termin für den “ESC” in der ARD stand erst im Nachhinein fest, als der “Free ESC” bereits geplant war. Auch die ARD überträgt live ab 20.15 Uhr, über die ARD-Mediathek wird ein Livestream angeboten.

“Free ESC” im Livestream: Joyn strahlt das Event im Stream aus

Neben der TV-Übertragung gibt es den “Free European Song Contest” ebenfalls als Livestream auf Joyn. Auch dort beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr. Die Nutzung von Joyn ist generell kostenfrei und funktioniert ohne Anmeldung für Inhalte der ProSiebenSat.1 Gruppe. Wer Informationen über die Show und Teilnehmer erhalten oder die Auftritte später noch einmal nachhören möchte, kann das außerdem über die ProSieben-App tun.