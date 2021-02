Google Doodle: Wer war Fredy Hirsch?

Anzeige

Ein Mann, der Sportübungen macht, der sich dehnt, streckt, dessen Gesicht freundlich lächelt und damit die Buchstaben O und L bildet: Mit diesen Illustrationen ehrt der Konzern Google den Athleten und Erzieher Fredy Hirsch, der an diesem 11. Februar seinen 105. Geburtstag gefeiert hätte. Hirsch starb am 8. März 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau umgebracht.

Fredy Hirsch war ein gut aussehender sportlicher Mann - und schwul. Er hat sich jung in seiner Heimat Aachen für die jüdische Pfadfinderbewegung engagiert, die auch zionistische Ziele anstrebte. Mit Anfang 20 leitete er den Jüdischen Pfadfinderbund Deutschland in Düsseldorf.

Im Ghetto Theresienstadt leitete Hirsch die Jugendfürsorge

Seine Mutter emigrierte 1933 nach Theresienstadt, wollte nicht mitgehen. Stattdessen ging er 1935 in die damalige Tschecheslowakei, um als Jude der Verfolgung der Nationalsozialisten zu entgehen. In Brno arbeitete er als Rhythmik-Lehrer für die zionistische Bewegung. Dort soll er auch seinen Partner, den Medizinstudenten Jan Mautner kennengelernt haben.1941 wurde er von der SS nach Theresienstadt deportiert. Dort leitete er gemeinsam mit Egon Redlich die Jugendfürsorge.

Am bekanntesten ist Fredy Hirsch wohl für seinen Einsatz für die Kinder von Auschwitz. Er organisierte den sogenannten „Kinderblock“, eine Art Tagesstätte in dem Konzentrationslager. Die Holocaust-Überlebende Dita Kraus erinnert sich in ihren Memoiren „Ein aufgeschobenes Leben“ an Hirsch: „Fredy - wie wir ihn liebten und bewunderten! Alle Kinder wollten sein wie er. Nicht erst in Auschwitz, sondern schon in Prag auf dem Hagibor und in Theresienstadt. Er war sportlich, sah gut aus, war immer geradeheraus und ehrlich.“

Immer wieder erzählt Kraus, wie Fredy Hirsch sich bemühte, den Kindern im brutalen KZ-Alltag einen geschützten Ort zu geben und sie vor den Gräueln fernzuhalten. Im März 1944 sollte der erste Transport aus dem „Familienlager“ im KZ Auschwitz-Birkenau stattfinden - doch kurz bevor es dazu kam, wurde Hirsch tot aufgefunden. Ein Häftlingsarzt stellte Suizid als Todesursache fest.

Zweifel am Suizid von Fredy Hirsch

Heute gibt es Zweifel an dieser These. Auch Dita Kraus widerspricht. Sie schreibt, dass eine Untergrundorganisation von Häftlingen einen Aufstand plante, um den Transport in die Gaskammern abzuwenden. Fredy Hirsch sollte mit seiner Sportlehrer-Pfeife das Signal für den Aufstand geben. „Er war extrem beunruhigt, weil er wusste, dass die Kinder keine Überlebenschance hatten, und bat die Ärzte um etwas, das seine Nerven beruhigen würde“, schreibt Kraus.

Doch die Ärzte hätten diesen Aufstand nicht stattfinden lassen wollen, um die Kinder auf andere Weise zu schützen, und haben ihm laut Kraus eine höhere Dosis Schlaftabletten verabreicht, damit er sein Signal verpasste. „Im tiefen Schlaf wurde er auf einem der Lastwagen in die Gaskammern gebracht, wo er gemeinsam mit dem gesamten Septembertransport in der Nacht von 7. auf den 8. März 1944 getötet wurde.“

Heute erinnert ein Stolperstein in seinem Geburtsort an das Leben von Fredy Hirsch.