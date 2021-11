Frauen in der Gesellschaft stärken: TV-Sender Vox startet Themenwoche

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Der Fernsehsender Vox startet ab Montag die Themenwoche #VOXforWomen. Sieben Tage lang geht es im Programm des Privatsenders dann um die Stärkung von Frauen in der Gesellschaft. Das Auftaktevent findet am Montagabend statt: Schauspielerin Natalia Wörner und Moderatorin Laura Wontorra sprechen mit verschiedenen Gästen über Frauen in Bildung, Arbeitswelt und Politik sowie über Gesundheit und Sexualität. Unter anderem sind die Gynäkologin Sheila de Liz, die Köchin Haya Molcho und der LGBTQI*-Sonderbotschafter für das EU-Parlament, Ricardo Simonetti, eingeladen.

Alte Rollenbilder bekämpfen

An dem mehrstündigen Themenabend wird unter anderem die Frage diskutiert, wie alte Rollenbilder bekämpft werden können. „Wir wollen hier nicht nur das junge Vox-Publikum ansprechen, sondern wirklich alle. Sich nicht wegzuducken, auch vor unbequemen Themen, das ist schon ein mutiger Schritt“, sagte Wörner der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeige

Daneben werden an dem Abend aktuelle Reportagen gezeigt und soziale Experimente durchgeführt, um das Publikum und die Zuschauer vor dem Fernseher einzubeziehen. „Es ist wichtig, dass sich das Thema Gleichstellung der Frauen nicht mehr in einer Bubble bewegt, sondern es auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen“, sagte Wörner.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Initiative gegen häusliche Gewalt

Die Schauspielerin („Unter anderen Umständen“) engagiert sich seit vielen Jahren für die Stärkung von Frauen. 2020 gründete sie #sicherheim, eine Initiative gegen häusliche Gewalt. „Die wenigsten Menschen wissen, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird“, sagte Wörner. Für sie sei häusliche Gewalt kein Frauen-, sondern ein Männerthema: „Wenn wir von der Gleichstellung der Frauen reden, dann müssen wir die Beendigung jeglicher Gewalt an Frauen in den Fokus rücken.“

Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz verwies darauf, dass das Fernsehen die gesellschaftlichen Rollenbilder wesentlich mitpräge. Deshalb sehe man sich in der Verantwortung. Die anstehende Themenwoche solle ein Startschuss sein, um künftig mehr weibliche Perspektiven im Programm abzubilden.