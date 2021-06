„Frau Bundeskanzlerin“: fünfteilige Merkel-Doku noch im Juni bei TV Now

Anzeige

Köln. Die von Stefan Aust (74) verantwortete fünfteilige Dokumentation über Angela Merkel (66) ist ab 29. Juni bei der RTL-Streamingplattform TV Now zu sehen. Das teilten die Produktionsfirma Ufa Documentary am Montag in Potsdam und RTL in Köln mit. Die Doku „Angela Merkel - Frau Bundeskanzlerin“ zeichne Merkels bewegtes Leben mit Archivaufnahmen nach. Co-Autorin ist Katrin Klocke, langjährige leitende Spiegel-TV-Redakteurin. Es gehe auch darum, zu zeigen, welchen Einfluss Merkel auf die deutsche und internationale Politik gehabt habe. Und: „Mit welchen Entscheidungen wird sie im Gedächtnis der Deutschen bleiben?“ Ob und wenn ja wann die Doku auch linear bei RTL läuft, steht nach RTL-Angaben zunächst nicht fest.

Stefan Aust über den Doku-Mehrteiler

Stefan Aust, Herausgeber der „Welt“ und „Welt am Sonntag“ sowie langjähriger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, sagte laut Mitteilung: „Die Dokumentation zeigt das Abenteuer einer Frau aus dem Osten mit kirchlich-sozialistischem Hintergrund, angepasst an das System der DDR, die in der Wendezeit ihre Chance ergriff und sich nach oben an die Spitze einer Partei kämpfte, mit der sie ursprünglich kaum Übereinstimmungen hatte.“

Sie sei stärker als die Männer ihrer Partei gewesen und habe viele am Rande liegen lassen. „Sie veränderte, modernisierte die Partei, weitete sie nach links aus – und ließ damit am rechten Rand Raum für rechte Parteien.“