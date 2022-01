Französische Journalistin heiratet heimlich Minister und leitet anschließend Sendung über ihn

Anzeige

Paris. In Frankreich ist eine Fernsehjournalistin in die Kritik geraten, weil sie nach der heimlichen Hochzeit mit Bildungsminister Jean-Michel Blanquer eine Sendung just zu dem im Kreuzfeuer stehenden Politiker moderiert hat. Ohne die zunächst nicht öffentlich gemachte Hochzeit vom Wochenende zu erwähnen, habe Anna Cabana am Dienstagabend auf dem Sender i24News eine Diskussionsrunde zu Blanquer geleitet, berichteten die Zeitung „Le Parisien“ und andere Medien am Mittwoch. Ihre Beziehung zu Blanquer sei seit zwei Jahren öffentlich bekannt, außerdem habe sie in die Diskussionsrunde zu dem Minister nicht kommentierend eingegriffen, sagte Cabana dem „Parisien“.

Die Zeitung hatte am Mittwoch die Hochzeit der Journalistin mit dem Minister enthüllt. Blanquer hatte sich am Dienstag im Parlament für einen Ibiza-Urlaub mitten in der Omikron-Welle entschuldigt. Für große Kritik hatte gesorgt, dass Eltern und Schüler zur selben Zeit Anfang Januar noch über den Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien im Unklaren waren.

Auch er habe das Recht auf ein paar Tage Urlaub, außerdem habe er von Ibiza aus gearbeitet, meinte Blanquer. Er hätte aber einen anderen Urlaubsort wählen sollen, räumte er ein. Von Ibiza gehe eine falsche Symbolik aus.