Frankfurter “Tatort: Die Guten und die Bösen“: Ein Krimi mit vielen Graustufen

“Die Guten und die Bösen” (19. April, 20.15 Uhr, ARD) ist ein Titel, der nicht schlecht klingt in Corona-Zeiten, weil er davon spricht, was viele derzeit fordern: mannschaftsdienlich spielen! Es ist jetzt nicht die Zeit für Zwischentöne. Die Guten bleiben zu Hause, die Bösen tanzen auf Corona-Partys mit dem Teufel. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Sagt die Politik.

Doch dieser “Tatort” schraubt zu Anfang alle Klarheit auseinander, der Film aus Frankfurt rutscht tief runter ins Vergrübelte, zu den Graustufen, und findet keinen Halt. Das gilt auch für die Kamera, sie torkelt durchs Terrain, als wisse sie nicht so genau: Wo spielt hier die Musik?

Gute Frage. Die Musik spielt mit den Muskeln. Eine Frau in Leopardenbluse singt auf einer kleinen Feier zwischen abgefüllten Kommissaren: “Show Me Tiger How to Kiss You”, zeigt mir, Tiger, wie man dich küsst.

Folge aus Frankfurt, die was riskiert

Die Frankfurter Folge zählt zur Sorte, “die mal was riskiert” und über die der Boulevard in großen Lettern spottet: “Ist das ein Krimi oder schon Theaterwissenschaft?” Solche Filme sind nicht die schlechtesten, wenn man qualifiziertes Personal beisammenhat. Mit Peter Lohmeyer, Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen, mit Margarita Broich und Wolfram Koch als Kommissaren ist das Stück fast übermotorisiert. Eine glänzende Ausgangsbasis.

Das Kommissariat wird umgebaut, die Zeit nutzt man für Workshops, wirft mit dem Ball, und wer ihn fängt, muss räsonieren: “Was sind Ihre Werte als Polizist?” Kommissarin Janneke (Broich) stammelt, tastet und rätselt: “Was macht uns gut? Es ist ja nicht die Polizeimarke. Das Gesetz ist gut.” Betroffenes Schweigen. Weil das Schweigen auf den Magen schlägt, greift das Kollegium zum Schnaps – und dann zum zweiten, bis die Kommissarin lallt: “Boah, ist mir übel.”

Margarita Broich mit großer Eloquenz

So ein kleiner Satz kann vor der Kamera komplett danebengehen, wenn man ihn einfach rausrülpst und übermotiviert vom Drehbuch (geschrieben von David Ungureit) abliest. Margarita Broich jedoch legt eine Eloquenz in diese Klage, auch eine Form von Sinnlichkeit, dass man den Hang zum Durcheinander, den Willen zum Experiment in diesem Film fast ohne Widerworte akzeptiert.

Noch nicht mal ausgenüchtert werden die Ermittler Janneke und Brix zu einer Hütte in den Wald gerufen – ein Mann wurde ermordet, gefesselt auf einem Stuhl, Plastiktüte über dem Kopf. Polizeihauptmeister Ansgar Matzerath (Peter Lohmeyer) steht daneben, er behauptet: “Ich war es!”

Der Tote habe Matzeraths Frau zu Lebzeiten, sieben Jahre ist das her, in dieser Hütte vergewaltigt. Darum habe er ihn nun getötet. Er wolle keine mildernden Umstände, sondern möchte verhaftet werden. Er will, dass Recht und Strafe wieder funktionieren.

Rein in die sauberen Ermittlerjacken

Der Rausch ist verpufft, das Stück kippt. Die Kommissare ziehen sich um, raus aus den Kleidern mit den Weinflecken, rein in die sauberen Ermittlerjacken. Jetzt wird gearbeitet. Fast funktioniert der Film fortan mit bürgerlichem Ordnungssinn. Wenn man mal davon absieht, dass ein Schäferhund durchs Kommissariat schleicht, und Olivia Dor (Dennenesch Zoudé), eine schillernd schöne Frau im gelben Anzug, die als Coach die Kommissare schult, sich im Keller verläuft. Hinten ruhen die Frankfurter Bankentürme, wie ein trügerisches Zeichen der Solidität.

Ist Matzerath wirklich der Täter? Ist der Ermordete wirklich der Vergewaltiger seiner Frau? Das sind die Fragen, die den atmosphärisch starken “Tatort” (Regie: Petra K. Wagner) am Leben halten. Hannelore Elsner tritt episodenhaft in dieses Stück, als pensionierte Kommissarin steigt sie immer wieder durch die Gänge der Büros, der “Fall Matzerath” lag seinerzeit in ihren Händen, sie konnte ihn nicht lösen.

“Jeder hat diesen einen Fall, der dich nicht mehr loslässt”, sagt sie, und schließt: “Einmal Bulle, immer Bulle.” Sie spricht es so banal und doch mit einer Würde, wie es Margarita Broich mit “Boah, ist mir übel” glückte.

Ein zerfranster “Tatort”

Dieser “Tatort” ist zerfranst, seinen roten Faden findet er erst spät. Die Geschichte ist kühn, riskant, doch berührend, und die schönen Spinnereien aus dem ersten Drittel sind ein Fingerzeig, dass niemand glauben möge, der Sonntagabend ist im Ersten bloß fürs Erdnussknabbern da.