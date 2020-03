Francis Fulton-Smith: “Mit Aliens hatte ich noch nichts zu tun”

Anzeige

Er spielte Franz Josef Strauß in „Die Spiegel-Affäre“ und Hermann Göring in „Der gute Göring“, wirkte an Kinoerfolgen wie „Schweinskopf al dente“ mit und stand auf vielen deutschen Bühnen: Francis Fulton-Smith gehört zu den beliebtesten einheimischen Schauspielern. Einem besonders breiten Publikum ist der 53-jährige wahrscheinlich als Oberhaupt der TV-„Familie Dr. Kleist“ (seit 2004) bekannt. Nun begibt sich der Münchner mit den deutschen und britischen Wurzeln auf fantastisches Terrain. In der Science-Fiction-Serie „Spides“, die der Sender Syfy (in Deutschland bei Sky) exklusiv ab dem 05. März ausstrahlt, spielt Fulton-Smith den Vater der jugendlichen Heldin, dargestellt von „Game of Thrones“-Darstellerin Rosabell Laurenti Sellers. Ein Gespräch.

Herr Fulton-Smith, sind Sie eigentlich selbst Fan der teils krassen Mischung aus Horror und Science-Fiction von „Spides“, wo Menschen als Wirte insektenartiger Aliens gehalten werden?

Francis Fulton-Smith: Natürlich. Ich bin Teil einer Generation, die mit Filmen wie „Alien“ oder „Blade Runner“ und „Star Trek“ aufgewachsen ist. Also sofern die Geschichte stark erzählt wird, bin ich ein großer Fan. Außerdem versuche ich, immer Dinge zu machen, die ich mir auch privat ansehen würde.

Trotzdem fragt man sich, was der Darsteller von „Dr. Kleist“ wohl dachte, als ihm ein Spartenkanal so was angeboten hat…

(Lacht) Toll, dachte er. Zum einen, weil ich ständig auf der Suche nach diametralen Rollen bin. Zum anderen, weil ich seit vielen Jahren mit dem Regisseur Rainer Matsutani befreundet bin und schon immer gemeinsam etwas outside the box machen wollte, wie man im Neudeutschen so schön sagt. Als Rainer bei einem anderen gemeinsamen Projekt sagte, er würde mir gern mal etwas ganz anderes zu lesen geben, hat es mir sofort gefallen. Mit Aliens hatte ich zuvor in der Tat noch nichts zu tun.

Was kennzeichnet aus Ihrer Sicht denn dieses Genre?

„Spides“ spielt in einer Art futuristischen Gegenwart, in einer wissenschaftlich denkbaren, zurzeit jedoch unwahrscheinlichen Zukunft, mit möglichst hinterhältigen Feinden der Zivilisation, die uns im Idealfall auch noch etwas über unsere eigene Gesellschaft zu sagen hat. Sonst wäre es selbstreferentiell. Das fände ich schade.

Ist so eine Serie da auch ein Stück weiter auf dem Weg, sich von Rollenklischees wie der des „Dr. Kleist“ zu emanzipieren?

Das ist sogar ein bewusster Prozess – allerdings ohne die Erfolge von „Dr. Kleist“ kleinzureden; den müssen Sie ja auch erstmal glaubhaft schreiben, spielen, drehen. Trotzdem muss es dort im Gegensatz zu „Spides“ immer sonnig sein und am Ende ein positives Lebenskonzept geben. Das war Teil des Auftrags, den wir seit 17 Jahren erfolgreich in mittlerweile 20 Ländern ausführen – auch wenn es manche ständig nieder reden. Dennoch sehe ich „Spides“ als Chance, sich hier mal in einer Geschichte auszutoben, die es aus Deutschland zumindest noch nicht gab. Obwohl wir noch immer nicht annähernd so viel Geld zur Verfügung haben wie die Amerikaner, sieht man der Serie unser technisches Knowhow ja ebenso an wie das dramaturgische Talent der Macher und das schauspielerische der Darsteller.

Das Sie wider alle Erwartungen bereits als Franz Josef Strauß und Hermann Göring unter Beweis stellen durften. Nimmt man Sie seither ernster in der Branche?

Fakt ist, dass ich dieses Jahr mein 30. Bühnenjubiläum habe und seither – auch international – an die 150 verschiedene Rollen gespielt habe. Dass ich bis zur „Spiegel-Affäre“ oft auf ein paar wenige davon reduziert wurde, folgt den Gesetzen der Branche. Dennoch war er schon eine echte Zäsur; Strauß hat mich gewissermaßen wachgeküsst und Türen geöffnet wie diese hier, ins internationale Serienfernsehen auf Englisch für Jüngere.

Gleichwohl sind Sie auch in „Spides“ der familienaffine Macher-Typ. Werden Sie vielleicht deshalb oft als solcher besetzt, weil Sie das auch privat sind?

Ich glaube nicht, dass unsere Branche so oberflächlich ist. Einzelne vielleicht. Ich habe mich als Künstler immer auch als Wanderer zwischen den Welten gesehen. Ich male Bilder und habe zum Beispiel eine eigene Produktionsfirma. Ich mache Kampfsport, koche leidenschaftlich und gehe gerne Fischen. Darüber hinaus verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern.

Aber würden Sie sich gerade als solcher nicht umso mehr mal Charaktere wünschen, die eher weich und schwach sind als kernig und zupackend?

Das kann ich nur mit ja beantworten! Für mich sind die verschiedensten Charaktere vorstellbar, da gibt es keine Grenzen. Jedenfalls keine, die ich mir setze.

Wie wäre es für Sie als Deutsch-Engländer, der beide Kulturkreise Heimat nennen darf, da mal mit einem Format über den Brexit?

Darüber habe ich ja sogar ein ganzes Buch geschrieben, „Loving se Germans“, das sich auf humoristische Weise mit meinen Wurzeln in beiden Kulturkreisen während des Brexits beschäftigt. Man wird sehen, ob der britische EU-Austritt zu einer neuen Phase europäischer, reaktionärer, nationalistischer Spaltung in ganz Europa führt. Das wäre sehr tragisch. Vielleicht sollte man eine Komödie über den Brexit im Stil von „The Producers“ machen und in Thüringen ansiedeln...

Hatte die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft vor vier Jahren denn unmittelbar mit dem Brexit zu tun?

Meine beiden Kinder haben einen deutschen Pass, und ich wollte gern – auf Englisch sagt man: on the same page sein. Also die gleichen Rechte und Pflichten haben wie sie.

Schlägt Ihr Herz denn für eine der zwei Nationen mehr?

Nun, die Bairische Staatsbürgerschaft gibt es leider nicht (lacht). Da mein Vater Engländer ist und meine Mutter Deutsche – bezeichne ich mich augenzwinkernd als bayerischen Engländer, der hier wie da zuhause ist. Wie gesagt: ich bin ein Wanderer zwischen den Welten.

Francis Fulton-Smith wurde am 25. April 1966 in München als Sohn einer deutschen Fremdsprachenkorrespondentin und eines britischen Musikers und Übersetzers geboren. Er legte 1986 auf einem Gymnasium in Freising sein Abitur ab und nahm alsbald ein Schauspielstudium an der Otto-Falckenberg-Schule in München auf. Ab 1988 war er an den „Münchner Kammerspielen“ zu erleben, weitere Stationen als Bühnenkünstler waren die „Württembergische Landesbühne Esslingen“, das „Staatstheater Braunschweig“ und das „Deutsche Schauspielhaus“ Hamburg. In der Spielzeit 2012/13 trat Fulton-Smith im Berliner Dom als „Jedermann“ auf.

Das Jahr 1993 zeitigte das Debüt des zweisprachigen Schauspielers vor der Film- und Fernsehkamera. Im Kino war er in Franz Xaver Bogners Literaturverfilmung „Madame Bäurin“ zu sehen, im Fernsehen hinterließ er im Spielfilm „Das Schicksal der Lilian H.“ bleibenden Eindrucl. Als Sympathieträger war Fulton-Smith häufig in Unterhaltungsreihen vom „Traumschiff“ bis zu „Rosamunde Pilcher“ gefragt. Die schauspielerische Bandbreite des 53-Jährigen ist aber viel größer. Das bewies er nachhaltig mit seiner verblüffenden Transformation in den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß in „Die Spiegel-Affäre“, für die er 40 Pfund zulegte. Der Lohn für die überzeugende Darstellung waren der „Bambi“ und der „Deutschen Schauspielerpreis“. Seit 2004 spielt der Münchner die Hauptrolle in der beliebten Serie „Familie Doktor Kleist“, die im thüringischen Eisenach angesiedelt ist.

Francis Fulton-Smith beherrscht Aikido (2. Dan) und Iaido, Fechten, Reiten, Ski, Schießen und Tennis. Er spielt Klavier und Schlagzeug. Erst seit 2016 ist Francis Fulton-Smith auch deutscher Staatsbürger. Von 2004 bis 2018 war er mit der Schauspielerin Verena Klein verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter.