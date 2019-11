Foto in der “heute-show”: ZDF entschuldigt sich bei Heilbronner Polizisten

Anzeige

Mainz. Das ZDF hat sich für eine Szene in der "heute-show" bei einem Heilbronner Polizeisprecher entschuldigt. Dieser hatte zuvor mit einer Klage gedroht. "Wir haben es versäumt, das Einverständnis des auf dem Bild gezeigten Polizeisprechers einzuholen", sagte ein Sprecher des Senders auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). "Dafür, dass das nicht geschehen ist, bitten wir den Betroffenen um Entschuldigung."

Die Satiresendung hatte in einem Beitrag über Cannabis das Bild des Polizisten gezeigt, jedoch verfremdet. Auf der Fotomontage zündet der Polizeibeamte einer Frau einen Joint an. Der Polizist selbst wusste laut der "Heilbronner Stimme" gar nichts von seinem "Glück": Er wurde vorher nicht gefragt.

Innenminister fordert Klarstellung

Der Fall hatte in den sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt - und sogar in der Politik. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hatte am Mittwoch eine Entschuldigung des Senders gefordert.

Satire dürfe zwar viel, sagte der CDU-Politiker. "Hier ist dem Sender aber wohl ein handwerklicher Fehler unterlaufen. Wo gearbeitet wird, passiert auch mal ein Fehler." Er forderte eine Klarstellung des ZDF.

Szene inzwischen verpixelt

Die Redaktion der Sendung habe das Bild über eine Fotoagentur erworben, erklärte der Sender. "Mit der Darstellung sollte dem Polizisten keine bestimmte Handlung oder Absicht zu diesem Thema unterstellt werden."

Noch bis zum Vormittag war die umstrittene Szene in der Mediathek und auf Youtube zu sehen. Inzwischen ist der Polizist verpixelt. "Das Foto im betreffenden Beitrag wird in der Mediathek und für die Wiederholung der Sendung unkenntlich gemacht", heißt es vom ZDF.

Ob es zwischenzeitlich ein Gespräch zwischen dem betroffenen Beamten und dem ZDF gegeben hat, ließ das ZDF unkommentiert. Auch die Polizei Heilbronn hat sich auf RND-Anfrage noch nicht zum Fall geäußert. Die Beamten hatten am Mittwoch angekündigt, rechtliche Schritte prüfen zu wollen.

Klage könnte Erfolg haben

Erfolg könnten sie damit durchaus haben: Wie der Medienanwalt Christian Solmecke gegenüber dem RND sagte, könnte der Zuschauer die Montage in der Sendung für echt halten. "Dann wäre der Ruf des Polizisten gefährdet. Er könnte in diesem Fall also wahrscheinlich Unterlassung, Richtigstellung und gegebenenfalls Schadensersatz vom ZDF verlangen", so Solmecke.

Der Polizist selbst hatte von seinem unfreiwilligen TV-Auftritt von Kollegen erfahren. "Mittlerweile erreichen mich E-Mails und Anrufe von vielen Seiten", sagte er der "Heilbronner Stimme".