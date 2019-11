ARD-Gehälter zu hoch? Kommission will Geld kürzen

Anzeige

Anzeige

Bekommen die Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Sender zu hohe Gehälter? Mit dieser Frage hat sich jetzt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalt (KEF) beschäftigt - und fordert im Ergebnis eine Kürzung der Gelder für den Personalaufwand bei den Rundfunkanstalten. Das berichtet die Medienfachzeitschrift "Medienkorrespondenz" (MK).

Demnach wird in dem Gutachten der KEF festgestellt, dass die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überproportional gut verdienen. Für das Gutachten seien zum einen die Vergütungen zwischen den elf öffentlich-rechtlichen Sendern verglichen worden, zum anderen sei ein Vergleich mit drei externen Bereichen angestellt worden - mit der öffentlichen Verwaltung, mit kommerziellen Medienunternehmen und mit Unternehmen, die im Handel, in der Industrie oder im Dienstleistungsgeschäft tätig sind.

Fünf Sender liegen im internen Vergleich oberhalb des Durchnschnitts

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Ergebnis laut "Medienkorrespondent": Beim internen Vergleich der Vergütungsniveaus zwischen den elf Anstalten sollen fünf Sender oberhalb des Durchschnitts liegen. Beim Saarländischen Rundfunk (SR) seien die Vergütungen etwas über dem Durchschnitt. Beim Bayerischen Rundfunk (BR), Hessischen Rundfunk (HR) und beim ZDF lägen sie spürbar über dem Durchschnitt. Noch darüber rangiert demnach der Westdeutsche Rundfunk (WDR), bei dem die Gutachter „ein deutlich erhöhtes Gesamtvergütungsniveau“ festgestellt haben.

Außerdem gehe aus dem Gutachten hervor, dass die Vergütung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern höher ausfalle als bei den Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Im Vergleich mit den kommerziellen Medienunternehmen liege das Vergütungsniveau laut "Medienkorrespondenz" bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, wie aus den Untersuchungsergebnissen hervorgeht, eher oberhalb des Medians.

Die Vergütungen der Anstalten insgesamt liegen dem Gutachten zufolge auf „einem ähnlichen Niveau“ mit Wirtschaftsunternehmen außerhalb der Medienbranche.

Die KEF hat daher laut Bericht der Medienzeitschrift vor, den Personalaufwand der Sender in der kommenden Vierjahresperiode um 60,3 Mio Euro zu kürzen. So steht es nach MK-Informationen im Entwurf für den 22. KEF-Bericht, der den Sendern und Bundesländern zur Kommentierung vorliegt. Die Sender und die Länder nehmen dazu im Dezember Stellung, so dass noch Änderungen möglich sind.

RND/hsc