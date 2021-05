RBB-Reporter Florian Eckardt stirbt mit 39 Jahren

Anzeige

Berlin. Der Reporter des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) Florian Eckhart ist tot. Er starb mit nur 39 Jahren, wie RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus mitteilte. „Florian Eckardt wird fehlen“, so Schulte-Kellinghaus. „Als herausragender Journalist. Als beliebter Kollege. Vor allem aber als ganz feiner Mensch.“

Wie die „BZ“ unter Berufung auf Eckharts Familie berichtet, starb der Reporter überraschend während eines Fahrradausflugs. „Abendschau“-Moderatorin Eva-Maria Lemke (39) rang Dienstag in der Sendung mit den Tränen. „Einer, der fehlen wird. Aber so was von!“

„Wunderbarer Teamplayer und Kollege“

Auch die Abendschau-Redaktionsleiterin Gabriele von Moltke bedauerte die Nachricht von Eckardts Tod. „Mit Florian Eckardt verlieren wir einen unserer versiertesten landespolitischen Reporter, den hochkreativen und stilprägenden Gestalter vieler Abendschau-Formate und einen wunderbaren Teamplayer und Kollegen“, sagte von Moltke. „Wir vermissen ihn schmerzlich.“

Florian Eckardt wurde in Ahlen (Münsterland, Nordrhein-Westfalen) geboren und arbeitete ab 2005 beim RBB für die Abendschau. Zuletzt berichtete er vor allem in Live-Schalten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus.