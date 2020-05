Anzeige

Am 21. Mai findet das Finale der aktuellen “Germany’s Next Topmodel”-Staffel in Berlin statt. Doch das 15. Finale könnte zugleich das erste ohne GNTM-Moderatorin Heidi Klum sein, wie die “Bild” berichtet. Zumindest ohne Klum live vor Ort. Der Grund: Wegen der Corona-Krise müssen Reisende aus den Staaten eigentlich in eine zweiwöchige Quarantäne.

Eigentlich. Denn es gibt natürlich Ausnahmen. Zum Beispiel für Berufspendler oder wichtige Dienstreisen, die nicht länger als 72 Stunden dauern. Da das Finale, wie bereits von Fernsehsender ProSieben angekündigt, in diesem Jahr sowieso viel kleiner ausfällt und ohne Publikum stattfindet, dürften drei Tage Aufenthaltsdauer locker reichen.

Dazu ein Sendersprecher: „Es wird ganz anders als in den vergangenen Jahren. Aber es wird ein Fest.“ Und selbstverständlich würden für das Finale die aktuellen Vorschriften und Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts eingehalten.

Doch ob Heidi Klum sich diese Show entgehen lässt und sich nur aus ihrer Wahl-Heimat Los Angeles zuschalten lässt? Eher unwahrscheinlich.

