Filmstar Harrison Ford wird zum Serienhelden

New York. Er kehrt zurück auf den Fernsehbildschirm: Filmstar Harrison Ford (77, "Indiana Jones") hat offenbar die erste TV-Hauptrolle seines Lebens ergattert. Laut dem US-Branchendienst "Variety" soll der 77-Jährige in der Adaption der Doku-Serie "The Staircase" einen Schriftsteller spielen, der seine Frau verprügelt und die Treppe hinuntergestoßen haben soll.

Harrison Ford und seine Frau Calista Flockhart.

Rückkehr ins Fernsehen

Der Fall um den Autor Michael Peterson (76) und den vermeintlichen Mord im Jahr 2001 wurde bereits mehrfach verfilmt, vergangenes Jahr veröffentlichte Netflix eine 13-teilige Doku-Serie, die das US-Justizsystem kritisch unter die Lupe nimmt. Peterson, der schließlich wegen Totschlags verurteilt wurde, hatte mehrfach bestritten, seine Frau getötet zu haben.

Die Rolle wäre Harrison Fords erste TV-Rolle seit mehr als 25 Jahren. 1992 stand er für die Serie "Die Abenteuer des jungen Indiana Jones" vor der Kamera, allerdings nicht in einer Hauptrolle. Das neue Projekt soll nun an TV-Sender oder Streaming-Dienste verkauft werden. Ford ist angeblich auch ausführender Produzent. Eine offizielle Bestätigung von Seiten Fords steht noch aus.

RND/atj/spot