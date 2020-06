Fernsehprogramm heute: Das ist das aktuelle TV-Programm zur Primetime am 25.06.2020

Anzeige

Ob Spielfilme, Serien, Dokumentationen oder Quizshows - dem Fernsehzuschauer bieten sich täglich eine bunte Mischung. Einschalten lohnt sich oftmals vor allem um 20.15 Uhr, wenn die Sender ihre Highlights zur Prime Time vorstellen. Was läuft heute auf ARD, ZDF, ProSieben, RTL und Co.? Die tägliche Übersicht finden Sie hier.

TV-Programm am 25.06.2020: Das läuft heute zur Prime Time um 20.15 Uhr

Zur besten Sendezeit des Tages laufen in der Regel Spielfilme, Serien und große Shows. Das haben die privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender heute Abend im Programm:

Das Erste: “Wolfsland: Irrlichter - TV-Krimi (bis 21.45 Uhr)

"Der Sommer nach dem Abitur" - TV-Komödie (bis 21.45 Uhr)

"Der Lehrer" - Dramedyserie (bis 21.45 Uhr)

"Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" - Krimiserie (bis 22.30 Uhr)

"Beauty & The Nerd" - Dating-Show (bis 23.00 Uhr)

"Frauentausch" - Dokusoap (bis 22.15 Uhr)

"James Bond 007 – Lizenz zum Töten" - Actionthriller (bis 22.50)

"Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" - Reportage (bis 22.20 Uhr)

"CSI: Miami" - Arztserie (bis 21.05 Uhr)

"Der Doc und die Hexe" - TV-Komödie (bis 21.45 Uhr)

"Tiere in den Flegeljahren" - Drama (bis 21.00 Uhr)

"Star Trek: Das unentdeckte Land" - Science-Fiction (bis 21.55 Uhr)

TV-Highlight heute Abend: “Der Sommer nach dem Abitur”, ZDF

In der TV-Komödie ”Der Sommer nach dem Abitur” treffen sich drei alte Freunde zu einer vergnüglichen Nostalgietour. Do so recht wollen der heutige Pharmavertreter Alexander, der Hallodri Paul und der Ratgeber-Autor Ole nach all der Zeit nicht mehr zusammenpassen - schnell wird das Zusammentreffen zu einem mittelschweren Desaster. Ob die Drei letztendlich doch noch zusammenfinden und wie der chaotische Abend ausgeht, erfahren sie heute um 20.15 Uhr im ZDF.

Was ist die Prime Time?

Die Prime Time (auch Primetime oder Prime-Time) bezeichnet die Hauptsendezeit im klassischen Fernsehen. Es handelt sich um den Zeitpunkt, zu dem die Einschaltquoten besonders hoch sind. Für Sender und Werbetreibende stellt die Prime Time somit den wichtigsten Zeitraum dar. In Deutschland gelten Sendungen, die um 20.15 Uhr starten, als Prime-Time-Highlights, wenngleich der Begriff von Medienwissenschaftlern auch auf das gesamte Abendprogramm bis 23 Uhr angewendet wird.

Prime Time in Deutschland - warum 20.15 Uhr?

In Deutschland gibt es einen weiteren Grund, weshalb sich ausgerechnet 20.15 Uhr als Prime Time etabliert hat. Grund dafür ist die Tagesschau, die ihren Sendeplatz, seit ihrer Erstausstrahlung vor annähernd 70 Jahren, pünktlich von 20.00 bis 20.15 Uhr einnimmt. Viele Zuschauer erwarten mittlerweile, dass Sendungen erst um 20.15 Uhr beginnen - selbst wenn sie keine Zuschauer der Tagesschau sind.

Prime Time im Hörfunk

Die Hauptsendezeit wird im Radio als “Drive Time” bezeichnet und liegt zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr. Erreicht werden zu diesen Uhrzeiten insbesondere Pendler, die gerade auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause sind - traditionell im Auto, daher der Name. In der sogenannten Day Time wird dagegen nur ein kleinerer Teil der Zuhörer erreicht.