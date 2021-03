Feministische Sängerin Manizha tritt bei ESC für Russland an: Jubel im Netz, Kritik von Konservativen

Anzeige

Anzeige

Moskau. Die als feministisch gefeierte Musikerin Manizha wird Russland beim diesjährigen Eurovision Song Contest mit ihrem Lied „Russian Woman“ (Deutsch: „Die russische Frau“) vertreten. Einen Tag nach dem Vorentscheid am Weltfrauentag freuten sich Menschen in den sozialen Netzwerken am Dienstag darüber, dass mit der 29-Jährigen im Mai in Rotterdam eine Künstlerin antreten wird, die sich nicht nur mit Frauenrechtsbewegungen solidarisch zeigt, sondern unter anderem auch mit Lesben und Schwulen im Land. Vor allem aus konservativen Kreisen gab es aber auch Kritik an der Wahl Manizhas. Themen wie Homosexualität gelten in Russland weiterhin oft als Tabu.

Die im zentralasiatischen Tadschikistan geborene Sängerin hatte sich in der Vergangenheit auch gegen häusliche Gewalt und für Geflüchtete stark gemacht. Im Dezember wurde Manizha zur Goodwill-Botschafterin der Vereinten Nationen ernannt. Ihr ESC-Song sei inspiriert von russischen Frauen, die „nie Angst hatten, sich Stereotypen zu widersetzen und Verantwortung zu übernehmen“, hieß es auf der offiziellen Eurovision-Homepage.

In Russland wurde über andere Band spekuliert

Der ESC ist vom 18. bis 22. Mai in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam geplant. In Russland war immer wieder spekuliert worden, ob die Kultband Little Big antreten würde, die das Land eigentlich beim Wettbewerb im vergangenen Jahr hätte vertreten sollen, der dann wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Die Musiker traten dann bei der Show am Montagabend im Staatsfernsehen tatsächlich auf - allerdings nur als Gäste.