Favoriten, Highlights, Rückblick: Was Sie zum Finale von „Let’s Dance“ wissen müssen

Anzeige

Anzeige

Knapp drei Monate haben die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Let‘s Dance“ um den Einzug ins Finale der Tanzshow gekämpft. Nun ist es am Freitag so weit: Für „GZSZ“-Schauspielerin Valentina Pahde, Ex-Fußballer Rúrik Gíslason und „Prince Charming“ Nicolas Puschmann geht es um den Titel „Dancing Star 2021″.

Doch wer hat die größten Chancen? Was war in diesem Jahr besonders? Wir geben einen Überblick über die „Let’s Dance“-Staffel 2021.

Let’s Dance: Was war anders in diesem Jahr?

Zum ersten Mal seit Beginn der Sendung im Jahr 2006 fand „Let’s Dance“ komplett ohne Publikum statt. In der vergangenen Staffel war am Anfang noch Publikum zugelassen worden, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus entschied man sich aber später, auf Zuschauerinnen und Zuschauer zu verzichten und den Applaus vom Band einzuspielen.

Anzeige

In diesem Jahr waren auch einige beliebte Tanzprofis nicht mehr dabei: Massimo Sinató beispielsweise pausierte, weil er mit seiner Frau Rebecca Mir, die er bei „Let’s Dance“ 2012 kennengelernt hatte, zum ersten Mal Vater wurde. Auch das beliebte Paar Erich Klann und Oana Nechiti war in diesem Jahr nicht mehr dabei, startete alternativ einen eigenen Podcast, in dem sich beide samstagmorgens über die Tanzshow austauschten – und das nicht immer positiv. Dreifachsiegerin Ekaterina Leonova kehrte nach ihrem Fehlen im vergangenen Jahr auch dieses Jahr nicht zurück. Außerdem tanzten zum ersten Mal in der diesjährigen Show zwei Männer zusammen, nämlich „Prince Charming“ Nicolas Puschmann und sein Profitänzer Vadim Garbuzov.

Wer konnte den Disco-Fox-Marathon für sich entscheiden?

Anzeige

Der Disco-Fox-Marathon ist immer eines DER Highlights jeder „Let‘s Dance“-Staffel. In diesem Jahr mussten die Promis mit ihren Partnern den Tanz zu sieben Hits von Mickie Krause tanzen – am Ende konnte Moderatorin Lola Weippert mit Profi Christian Polanc überzeugen.

Lola Weippert tanzte mit Christian Polanc. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Wer war der Staffel­liebling?

Jan Hofer. Der „Tagesschau“-Sprecher erreichte ähnlichen Kultstatus wie Moderator Ulli Potowski (schaffte es 2016 bis in Sendung neun). Beide glänzten nicht wirklich mit ihren Tanzleistungen, schafften es aber durch die Gunst der Zuschauenden immer wieder eine Runde weiter. Hofer landete in dieser Staffel auf dem achten Platz, gibt aber im Finale noch mal ein Comeback. Zumindest die weiblichen Fans hatten noch einen weiteren Fanliebling: Rúrik Gislason. Der Fußballer, der bei der WM 2018 gern als „schönster Fußballer der Welt“ bezeichnet wurde, entzückte auch das „Let’s Dance“-Publikum. Wohl auch deshalb, weil er auffällig oft seinen trainierten Körper in Szene setzte.

Wer war der Hingucker der Staffel?

Abgesehen von den vielen liebevoll geschneiderten Outfits der Tänzerinnen und Tänzer fragten sich Zuschauerinnen und Zuschauer nahezu in jeder Folge, was eigentlich auf dem Kopf von Jorge González los ist. In beinahe jeder Sendung trug der Juror die Haare anders, eine Frisur war schräger als die andere. Von schwarz-weiß gefärbten Haaren bis hin zu hochtoupierten wie Marge Simpson, in dieser Staffel war einiges dabei.

Anzeige

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Welche Rekorde wurden gebrochen?

In Woche sieben brach „GZSZ“-Star Valentina Pahde einen Rekord in Sachen Wiener Walzer: Mit Partner Valentin Lusin holte die Schauspielerin 30 Punkte für den Wiener Walzer – das hatte zuvor noch nie ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin geschafft. „Da muss einer ganz hoch springen, um da ranzukommen“, sagte sogar Chefjuror Joachim Llambi. Zuvor hatte ihre ehemalige „GZSZ“-Kollegin Sila Sahin den Rekord mit 29 Punkten gehalten.

Valentina Pahde und Valentin Lusin schafften es bis ins Finale. © Quelle: Getty Images

Wer hat die größten Chancen im Finale?

Im Finale treten „GZSZ“-Star Valentina Pahde, Ex-Fußballer Rúrik Gislason und „Prince Charming“ Nicolas Puschmann gegeneinander an. Tänzerisch ist schwer zu sagen, wer die Nase vorn hat. Alle drei Paare hatten oft hohe Punktzahlen. Während Pahde sicherlich auf Unterstützung ihrer „GZSZ“-Fanbase hoffen kann (gucken abends im Schnitt 1,5 Millionen Zuschauende), kann Gislason auf die Anrufe seiner vielen neuen (und vor allem weiblichen) Follower hoffen (894.000 sind es auf Instagram).

Anzeige

Als hingegen Puschmann vor wenigen Wochen überraschend die Show verlassen musste, war der Aufschrei der Fans und auch der Jury groß – er kehrte nur wegen der Verletzung von Ilse DeLange zurück. Möglicherweise spielt dem „Prince Charming“ genau das in die Karten – und die Tatsache, dass er und sein Partner gezeigt haben, wie beeindruckend zwei Männer Paartanz vorführen können.