Fast 15 Millionen sehen Abschied von „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der langjährige „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer hat ein letztes Mal die Nachrichten präsentiert - fast 15 Millionen Zuschauer sahen zu. Am Montagabend schauten um 20 Uhr über alle ARD-Sender hinweg 14,77 Millionen Zuschauer die Hauptnachrichten. Das entspricht einem Marktanteil von 45 Prozent. Das ist ein hoher Wert: Im Mittel liegt die „Tagesschau“ bei etwa 10 Millionen Zuschauern, seit Ausbruch der Corona-Pandemie stiegen die Zahlen an vielen Tagen deutlich an.

Hofer legt Krawatte ab

Nach rund 36 Jahren im Dienst geht der 68 Jahre alte Hofer in den Ruhestand. Er nutzte die Zeit nach dem Wetter in den Nachrichten für Dankesworte an die Zuschauer und seine Kollegen. „Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal: "Guten Abend, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut“, sagte er, während er seine rote Krawatte mit einem Lächeln ablegte.