Fall Gutjahr: Rundfunkrat stellt sich hinter BR-Intendanten

Anzeige

Anzeige

München. Rund um den Jahreswechsel hat der Journalist Richard Gutjahr mit einem offenen Brief für reichlich Wirbel in der Medienbranche gesorgt. In einem Blogpost hatte der langjährige BR-Reporter seinem Intendanten Ulrich Wilhelm vorgeworfen, ihn während eines rechtsextremen Shitstorms nicht ausreichend unterstützt zu haben.

Nun bekommt der Intendant Rückendeckung vom Vorsitzenden des BR-Rundfunkrats. Auf Anfrage der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte Lorenz Wolf, die Geschäftsführung des Senders habe, wie er wisse, den Fall des mit Hass und Drohungen konfrontierten Journalisten „sehr ernst genommen“.

Er selbst habe sich „in den vergangenen drei Jahren sehr intensiv mit der im Netz entstandenen Hetze und den daraus für Herrn Gutjahr und den BR entstandenen Problemen beschäftigt“. Daher wisse er, „dass der BR mehr getan hat, als rechtlich geboten war. Dass Herr Gutjahr sich etwas anderes gewünscht hätte“, sei ihm „ebenfalls bewusst“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bedrohungen von rechts

Man sei sich mit dem Intendanten einig gewesen, „dass der BR Herrn Gutjahr auf jeden Fall Unterstützung zukommen lassen muss – auch im Hinblick auf entstehende Kosten“. Die Schwierigkeit habe dabei „von Anfang an in den Grenzen, die dem beitragsfinanzierten BR gesetzt sind“, bestanden.

Richard Gutjahr war 2016 ins Visier rechtsextremer Verschwörungstheoretiker geraten, nachdem er zweimal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Anschlägen berichtet hatte. In seinem Blogpost hatte der Journalist erklärt, lange keine Unterstützung vom BR erhalten zu haben. „Erst als ich mich in der Folge an den Ombudsmann sowie an den Rundfunkratsvorsitzenden des BR wandte, ließen Sie mir finanzielle Beihilfe zukommen, eine einmalige Zahlung, weniger als ein Monatsgehalt“, so der Journalist.

Der BR hatte die Vorwürfe kurz nach Veröffentlichung des Blogbeitrags zurückgewiesen.

RND/msc