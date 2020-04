“Extraction” bei Netflix: Chris Hemsworth als Art Thors Hammer in Asien

Anzeige

Anzeige

Die Geschichte ist alt. Elitesöldner müssen rein, wo niemand hinwill, mitten ins bestens geschützte Herz des Feindes. Sie müssen dort jemanden befreien, der reinen Herzens und ohne jegliche Chance zur Selbsthilfe ist. Dann müssen sie wieder raus, verfolgt von stinkwütenden Gegnern und, weil das noch nicht reicht, sabotiert von den eigenen Auftraggebern.

1978 waren Roger Moore, Richard Burton, Richard Harris und Hardy Krüger in Andrew Victor McLaglens mustergültigem, indes unangenehm rassistischem „Die Wildgänse kommen“ gemeinsam stark, um einen gestürzten schwarzen Demokraten aus diktatorischen Klauen zu holen. Heute, in Sam Hargraves Regiedebüt „Tyler Rake: Extraction“, muss der von Chris Hemsworth gespielte, titelgebende Supersöldner den entführten Sohn eines indischen Drogenfürsten allein aus der Gewalt seines Rivalen in Bangladesch retten, weil sein Team unverhofft liquidiert wurde. Drogenfürsten sind gigagrausam, ihre Faktoten schmeißen sogar kleine Jungs von Hochhausdächern. Also: Der Auftrag ist die Mutter aller Himmelfahrtskommandos. Mission: Superimpossible. Ein Feelgoodjob geradezu für Rake.

Ein Hochgeschwindigkeitsfilm

Den sieht man zu Beginn mit Kumpels beim Outbackurlaub in Australien. Er springt erst über eine 30 Meter hohe Felsklippe in einen See, um dann auf dessen Grund etwas zu tun, was wie Meditieren aussieht. Später wird ihm seine Extraktion (den Begriff kennt man vom Zahnarzt), der harrypottereske indische Knabe Ovi (Rudraksh Jaiswal), eine Weisheit anvertrauen: „Man stirbt nicht, wenn man unter Wasser taucht, sondern wenn man unter Wasser bleibt.“

In dieser Minute, in der dieser Hochgeschwindigkeitsfilm kurz auf Ruhepuls wechselt, erfahren wir, dass Rake den Tod sucht. Sein Sohn hatte Krebs, und Rake meldete sich damals für Afghanistan, weil er ihm nicht beim Sterben zusehen konnte. Glück zu Asche, Liebe zu Staub. Der weiche, vom Drogendaddy verachtete Klavierschüler Ovi, so viel ist schnell klar, ist für den gefühlsverschränkten Meisterkämpen die Chance einer Sühne für den schwächsten Moment seines Lebens.

ZUM THEMA Corona-Pandemie sorgt bei Netflix für ein Rekordquartal

Anzeige

Erfahrenes Publikum erkennt einen Judas schon am Gang

Mehr Charakterskizze braucht es nicht im ganzen Film. Die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani spielt eine der höheren Dienstgrade in der Schwarzmarktsöldnerfirma, für die Rake arbeitet, und wurde offenkundig nur dafür bezahlt, ihre entwaffnende Schönheit mit melancholischen Blicken zu würzen, was so etwas wie vergebliche Liebe zu Rake illustrieren soll.

Anzeige

Und David Harbour ist Tylers alter Freund Gaspar, der bei der Verfolgungsjagd durch Dhaka ein trügerisches Versteck bietet. Ein erfahrenes Publikum aber erkennt einen Judas schon am Gang. Wäre das Drehbuch wichtig, dann wäre vor allem Randeep Hoodas Part des Saju, rechte Hand von Ovis blutrünstigem Papa, eine Lachnummer. Dass Rake sich am Ende auch auf dessen Flinte verlässt, ist so unlogisch, als würde sich Astronautin Ripley im letzten Drittel von „Alien“ mit dem Xenomorphen besaufen.

Action XXL statt Logik

Aber hier geht es zuvörderst um Action XXL. „Extraction“ ist ein Sturm der Schläge, Schüsse, Schmerzen, ein zweistündiges „Ratatazong, weg ist der Balkon“. Hargrave, Stuntkoordinator für die „Avengers“-Filme der Russo-Brüder Joe und Anthony, die hier als Produzenten fungieren, liefert Munitionsfestspiele, wie sie sonst nur in den furiosesten Leinwandwerken vorkommen. Schon Ovis Befreiungsszene nach 25 Minuten, in der mit mörderischen Tischkanten und Mistgabeln gekämpft wird, ist Kino furioso.

Hemsworth spielt hier Thors Hammer in Asien. Zwar fragt man sich schon, ob Kartellkiller aus Bangladesch wirklich Mistgabeln benutzen. Und wenn der Desperado Rake auf der Flucht den zarten Ovi unter einer Brücke aus dem fahrenden Lkw wirft, um den Verfolgern zu entkommen, denkt man: Hey, Mann, retten, nicht umbringen! Aber auch egal. Das hier ist Kino für Bier und Chips, nicht für Wein und Gedanken.

Dhaka schön hässlich gefilmt

Schön hässlich gefilmt ist Dhaka, die Stadt am Buriganga (bis auf die Luftaufnahmen wurde im indischen Ahmedabad gedreht) – ein Moloch in orangefarbenem Licht, durch deren Schmutzluft die Sonne wie eine verschleierte, ferne Münze erscheint. Die verschachtelten Gebäude wirken klaustrophobisch aus der Vogelperspektive, man möchte hier allerhöchstens Adler sein, keinesfalls aber ein Mensch.

Anzeige

Und manch einer wird Kameramann Newton Thomas Sigel („X-Men“) dafür Rassismus vorwerfen, das steht fest. Das steht sogar fester als das mögliche Sequel, das durch das verwaschene allerletzte Bild angedeutet wird. Während man sich – verwundert über dieses Bild – die ungläubigen Augen reibt, läuft auch schon der Abspann.