Explosion in Beirut: Ammoniumnitrat war Ursache zahlreicher Katastrophen

Anzeige

Anzeige

Bei einer schweren Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen - 4.000 weitere wurden verletzt. Möglicherweise habe es noch weitere Tote gegeben. Präsident Michel Aoun rief für Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts ein, um die Ursachen der Explosion zu klären. “Ich werde nicht ruhen, ehe ich den Verantwortlichen kenne und ihm die härteste Strafe gebe”, sagte Aoun laut Zitaten des Präsidialamts bei Twitter.

Bei der Detonation hatte sich eine riesige Pilzwolke am Himmel gebildet. Eine Druckwelle breitete sich blitzschnell kreisförmig vom Hafen aus. Fensterscheiben zerbarsten, große Teile des Hafens und Bereiche im Stadtzentrum wurden schwer beschädigt.

2750 Tonnen Ammoniumnitrat wurden am Hafen gelagert

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach Einschätzung des libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab könnte eine sehr große Menge Ammoniumnitrat die Detonation verursacht haben. Der Stoff sei 2013 auf einem Schiff konfisziert und seit dem im Hafen gelagert worden. Der Ministerpräsident bezeichnete es als “unvertretbar”, dass eine Ladung von schätzungsweise 2750 Tonnen der Substanz in einer Halle am Hafen gelagert wurde - das Ammoniumnitrat habe bereits seit sechs Jahren im Hafen gelegen. Hinweise auf einen Anschlag oder einen politischen Hintergrund gab es bislang nicht. Beamten in der Hauptstadt des Libanons zufolge sind Menschen in den Trümmern begraben

Ammoniumnitrat ist ein Salz, das sich aus Ammoniak und Salpetersäure bildet. Es wird insbesondere zur Herstellung von Düngemitteln und Sprengstoffen verwendet. Die Handhabung von Ammoniumnitrat fällt in Deutschland unter das Sprengstoffgesetz.

Zahlreiche Explosionskatastrophen durch Ammoniumnitrat

Anzeige

Ammoniumnitrat ist die Ursache zahlreicher Explosionskatastrophen.

In China war Ammoniumnitrat 2015 für eine Reihe tödlicher Explosionen mit 173 Toten verantwortlich. Laut der britischen Zeitung The Guardian waren vor Ort 800 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert.

Bei einem Brand und einer Explosion in der West Fertilizer Company in Texas im April 2013 wurden mindestens 14 Menschen getötet und 180 weitere wurden verletzt.

Der Attentäter Anders Behring Breivik hatte aus Ammoniumnitrat eine Bombe gebaut, die er 2011 bei den Anschlägen in Norwegen verwendete. Die Explosion der Autobombe tötete 8 Menschen.

2004 kam es im nordkoreanischen Ryongchŏn zu einer Explosion eines mit Ammoniumnitrat beladenen Zugwaggons, bei der mindestens 161 Menschen starben. Schätzungsweise 1300 Menschen wurden durch den Unfall verletzt und 8000 Häuser zerstört oder beschädigt.

In Toulouse starben 2001 31 Menschen bei einer Ammoniumnitrat-Explosion - außerdem wurden Tausende verletzt.