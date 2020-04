Ex-Kandidatin kritisiert Klum-Show: Nach “GNTM” ist “dein Gesicht verbraucht”

Anzeige

Katharina Wandrowsky machte 2015 bei Heidi Klums Show “Germany’s Next Topmodel” mit und erreichte sogar den vierten Platz. Doch seitdem wurde es still um die mittlerweile 23-Jährige. Damit erging es ihr ähnlich wie vielen anderen Kandidatinnen. Nun erzählt Wandrowsky, woran das liegen könnte.

“Nach ‚Topmodel’ habe ich ein einjähriges Praktikum am Theater gemacht, meine Hochschulreife abgeschlossen und danach war eigentlich geplant, ein Jahr ins Ausland zu gehen, um zu modeln”, sagte Wandrowsky zu “Promiflash” im Interview. Doch kaum eine Agentur wollte sie in die Kartei aufnehmen, “da die meisten Modelagenturen kein Interesse mehr an dir haben, wenn du bei der Show mitgewirkt hast”, berichtet Wandrowsky. “Dein Gesicht ist verbraucht!”

Modeln keine Priorität mehr

Auf Instagram wurde das Model noch genauer, wie “Tag24″ berichtete. Ihr wurde geraten, ihren Typ zu verändern und sich aus der Öffentlichkeit und Social Media zurückzuziehen. Das Modeln ist für sie laut “Tag24” in den Hintergrund gerückt. “Ich habe im September 2018 ein duales Studium im Bereich Gesundheitsmanagement auf Sport, Ernährung und Stressbewältigung angefangen. Als Model arbeite ich noch ab und zu durch Kontakte und Instagram.”

Auch die “GNTM”-Kandidatin Simone Kowalski sprach schon sehr kritisch über Heidi Klums Modelshow. In ihrem “Playboy”-Interview sagte sie unter anderem: “Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich.” So könne sie “Germany’s Next Topmodel” bis heute nicht anschauen.

